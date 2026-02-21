Aparecerá Eric Dane en Euphoria 3: filmó escenas antes de su muerte

El actor Eric Dane, quien falleció a los 53 años el pasado 19 de febrero de 2026 aparecerá en la tercera temporada de Euphoria, la serie de HBO/Max, con escenas que grabó antes de su muerte tras su batalla con esclerosis lateral amiotrófica (ELA) y tras haber sido visto en silla de ruedas en sus últimos meses.

Antes de fallecer, Dane había anunciado públicamente su diagnóstico de ELA en abril de 2025 y expresó su intención de continuar trabajando. A pesar de las limitaciones físicas impuestas por la enfermedad, el actor regresó al set de Euphoria para grabar escenas de la tercera temporada, que se había estado filmando durante 2025 con problemas de programación y retrasos, señaló elimparcial.com.

Tras revelar que padecía ELA —una enfermedad neurodegenerativa que afecta las neuronas motoras— en abril de 2025, Dane confirmó que tenía planes de regresar a filmar la serie. En ese momento declaró: “Me diagnosticaron ELA. Me siento afortunado de poder seguir trabajando y estoy deseando volver al set de Euphoria la semana que viene”.

Cuatro días después de hacer pública su condición, el intérprete regresó al set y siguió grabando su participación en la temporada 3.

Según medios especializados, Dane filmó sus escenas para la tercera temporada antes de que sus síntomas empeoraran, completando su participación antes de que concluyera la producción en noviembre de 2025. Estas escenas formarán parte de los episodios que se estrenarán a partir del 12 de abril de 2026 en HBO y plataformas de streaming.