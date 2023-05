Aunque Sasha Sokol informó el pasado 10 de mayo que Luis de Llano fue condenado por daño moral luego de violentar su dignidad, integridad física, intimidad y honor al mantener una relación amorosa cuando él tenía 39 años y ella 14, parece ser que la realidad es totalmente diferente. La ex Timbiriche dijo que el productor de televisión, de acuerdo a lo obligado, tendría que ofrecerle una disculpa pública, abstenerse de volver a hablar de lo ocurrido entre ambos y pagar una indemnización; sin embargo, de acuerdo con el programa Chisme No Like, De Llano no está dispuesto a realizar estas acciones.

En la emisión de espectáculos, Luis de Llano reveló que “está apelando la sentencia” y acusó a Sasha Sokol de haber cometido una grave falta, señala quien.com “Muy pronto te contactaré y con mucho gusto lo hacemos. Supuestamente tenemos un contrato de confidencialidad que ella no está respetando, pero yo si respeto la ley y el caso aún no se termina, hay apelaciones. Te agradezco mucho tus palabras”, expresó el creador del concepto Timbiriche, a principios de la década de los 80. Después, los conductores Elisa Beristain y Javier Ceriani, titulares de Chisme No Like comentaron que con este mensaje, De Llano adelantó que no ofrecerá una disculpa pública a la también actriz debido a que está buscando la forma de revocar la presunta sentencia.