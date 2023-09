“Familia!!. Hoy vengo a pedirles que me regalen un poquito de su atención. Me llegó este videito de estos pequeños angelitos, el cual me llegó al corazón, pero 500 mil pesos es poco para ellos. Así que les vengo a proponer si nos unimos para ayudar en una buena causa. Si se junta un millón yo pongo otro o si se juntan 2 yo pongo otros 2 y así sucesivamente”, escribió.

Fue el pasado 4 de noviembre de 2022 cuando el cantante de Grupo Firme recibió la noticia. “Dije: ‘me cargó la ve***’”. El líder de la banda aseguró que logró juntar a los mejores doctores, con quienes se realizó una operación; “y aquí andamos.” Nunca lo dije porque no me gusta que me vean como ‘ay, pobrecito’ pero me acabo de hacer un estudio y ando al ver****”, explicó Eduin.