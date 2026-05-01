Apuesta Yuma por lo íntimo y conceptual con su nuevo EP, titulado ‘Etapas’

En una industria dominada por la inmediatez, Yuma irrumpe con un proyecto profundamente íntimo y conceptual: un EP inspirado en las cinco etapas del duelo tras una ruptura amorosa. Más que una colección de canciones, se trata de una experiencia emocional que narra, de principio a fin, el proceso de sanar. Lejos de ser un concepto planeado, el EP nació de una vivencia real. “No sentí que completé las etapas hasta que escribí las canciones”, comparte el artista. Tras una ruptura personal, Yuma encontró en la música un refugio, construyendo poco a poco una narrativa donde cada tema refleja un estado emocional distinto.

El proyecto fluye como una cronología del sentimiento: desde la negación en Mentiras, pasando por conflictos internos en La Respuesta Incorrecta y heridas del pasado en So Dime Lily, hasta tocar fondo en Me Volviste a Tirar, una de las piezas más crudas del EP. El cierre llega con I Luv Yuma, una declaración de identidad y amor propio que marca el renacimiento emocional del artista. “Al final, lo único que tenemos somos nosotros mismos. Era importante decirlo sin miedo”, afirmó. Musicalmente, YUMA define su propuesta como “tropical oscuro”, una fusión de géneros que refleja su identidad bicultural entre Cuba y Los Ángeles.

Yuma muestra su faceta más orgánica y vulnerable con Etapas.