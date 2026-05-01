Apuesta Yuma por lo íntimo y conceptual con su nuevo EP, titulado ‘Etapas’

En una industria dominada por la inmediatez, Yuma irrumpe con un proyecto profundamente íntimo y conceptual: un EP inspirado en las cinco etapas del duelo tras una ruptura amorosa.
Más que una colección de canciones, se trata de una experiencia emocional que narra, de principio a fin, el proceso de sanar. Lejos de ser un concepto planeado, el EP nació de una vivencia real.
“No sentí que completé las etapas hasta que escribí las canciones”, comparte el artista. Tras una ruptura personal, Yuma encontró en la música un refugio, construyendo poco a poco una narrativa donde cada tema refleja un estado emocional distinto.
El proyecto fluye como una cronología del sentimiento: desde la negación en Mentiras, pasando por conflictos internos en La Respuesta Incorrecta y heridas del pasado en So Dime Lily, hasta tocar fondo en Me Volviste a Tirar, una de las piezas más crudas del EP.
El cierre llega con I Luv Yuma, una declaración de identidad y amor propio que marca el renacimiento emocional del artista. “Al final, lo único que tenemos somos nosotros mismos. Era importante decirlo sin miedo”, afirmó.
Musicalmente, YUMA define su propuesta como “tropical oscuro”, una fusión de géneros que refleja su identidad bicultural entre Cuba y Los Ángeles.
En este EP conviven el trap melódico, el pop urbano, el hip-hop acústico y el reparto cubano, unidos por un mismo hilo conductor: la emoción.
“Cuando algo viene del alma, cualquier sonido puede transmitirlo”, explicó. Más allá de la música, el lanzamiento apuesta por una experiencia inmersiva.
A través de un mini-juego interactivo, los fans deben encontrar “maletas emocionales” para desbloquear el EP, reforzando el concepto del viaje interno. “Quería que no solo lo escuchen, sino que lo vivan”, señaló.
El proyecto también incluye una Live Session, donde Yuma muestra su faceta más orgánica y vulnerable. Esta sesión fue inscrita en el Tiny Desk Contest de NPR, uno de los espacios más respetados a nivel global por su enfoque en la autenticidad musical.
Con una audiencia que abarca Estados Unidos, México, España y Colombia, Yuma representa a una nueva generación de artistas latinos que viven entre culturas y sonidos.
Su propuesta no busca únicamente el éxito comercial, sino generar conexión. “Mi meta es que las personas se sientan acompañadas, que entiendan que todo lo que viven tiene un proceso, y que al final, todo va a estar bien”. Con este EP, Yuma no solo comparte su historia: construye un espejo emocional para toda una generación.