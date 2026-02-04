Apuestan por los valores, Eliza Gutie y Sebastián ‘Tiky’ con el tema ‘Sé feliz’

Con una propuesta musical que busca ir más allá del entretenimiento para convertirse en un mensaje formativo dirigido a la niñez y las nuevas generaciones, Elisa Gutiérrez y Sebastián López, presentaron de manera oficial su sencillo ‘Sé Feliz’, un tema fresco que apuesta por la formación de valores a través de la música.

Con gran entusiasmo, nervios propios de la primera gran presentación y el respaldo de sus familias, Elisa Gutie y Sebastián ‘Tiky’, como son sus nombres artísticos, dieron a conocer este tema, en un momento en el que la sociedad demanda referentes positivos para la niñez y la juventud.

Los dos pequeños artistas compartieron este proyecto, el cual combina ritmos de latino urbano con matices del regional mexicano, mezcla moderna y cercana al gusto actual, pero con una letra que privilegia el contenido positivo, promoviendo valores como el respeto, la perseverancia, el cuidado al medio ambiente, pero, sobre todo, la importancia de disfrutar la vida con optimismo y responsabilidad.

Elisa Gutie, quien es la actual princesa infantil real del Carnaval de Mazatlán 2026, dejó ver su entusiasmo por el proyecto, mencionando que su principal propósito es fomentar valores esenciales desde la infancia, pues a través de este tema, busca inspirar a un mejor actuar, por lo que espera que la canción sea bien acogida y que su mensaje logre llegar a todos los rincones posibles.

“Este es un proyecto que a mí me ha gustado mucho porque habla de valores que la gente tiene que aprender desde niños. ‘Sé feliz’ es una canción que te motiva a ser una persona de bien”, dijo Elisa.

“Quiero que la canción sea bien recibida porque habla de cosas que debemos aprender y enseñar a nuevas generaciones, quiero que este proyecto llegue muy lejos”.

Por su parte, Sebastián, quien fue invitado a formar parte de este proyecto, esta colaboración es especial, al tener la oportunidad de promover principios que deberían ser parte del día a día de toda persona.

“Estoy muy emocionado por esta invitación que me hicieron, es una canción que me gustó mucho porque habla de muchos buenos valores y porque son cosas que hemos perdido los niños de hoy”, dijo.

“Me siento emocionado porque quiero que esta canción la pueda oír mucha gente y sea bien recibida, que le den amor a la canción”.

La melodía, pegajosa y dinámica, está pensada para conectar con niños como con padres de familia, en una apuesta por recuperar mensajes constructivos dentro de la música comercial, con la intención de que ‘Sé feliz’ no solo se escuche, sino que también deje una reflexión.

Los últimos meses han sido de gran preparación artística para Elisa y Sebastián, con clases de canto, piano y guitarra, un trabajo constante que quedó reflejado en la seguridad con la que hablaron ante los medios y la claridad de sus metas, llegar lejos sin perder la esencia de transmitir algo positivo.

Para Elisa, el dueto Ha*Ash ha sido un referente musical importante, al considerar que su sensibilidad interpretativa y conexión con el público son factores que le gustaría llevar a su carrera musical.

Por su parte, Sebastián compartió que encuentra inspiración en figuras del regional mexicano como Joan Sebastián, Julión Álvarez y Christian Nodal, artistas que admira por su capacidad de contar historias a través de la música.

La presentación estuvo arropada por familiares, amigos y colaboradores del proyecto, además de contar con personalidades del ámbito musical y digital, como el cantante ‘Obama’, el compositor Iván Gámez y la influencer Jiapsi Yáñez, los cuales acudieron para respaldar el lanzamiento.

El ambiente de esta primera muestra del tema se vivió en un ambiente cercano y festivo, con aplausos y muestras de apoyo que reforzaron la confianza de los pequeños intérpretes.

El estreno oficial de ‘Sé feliz’ en plataformas digitales está previsto para el próximo 12 de febrero, donde se espera una recepción favorable, especialmente entre el público de Mazatlán y Sinaloa. A partir de ahí, se contemplan presentaciones locales y actividades en espacios escolares, con la idea de poder llevar el mensaje directamente a la comunidad mazatleca.

De esta forma, más que un debut musical, el proyecto de Elisa y Sebastián se perfila como una invitación a retomar la música como herramienta de formación, recordando que, desde edades tempranas, el arte también puede sembrar valores y esperanza, por lo que ambos dan sus primeros pasos con ilusión y disciplina, con la convicción de que cantar también es una forma de construir futuro.