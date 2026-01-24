Archiva fiscalía española la denuncia contra Julio Iglesias

La Fiscalía de la Audiencia Nacional de España decidió archivar la denuncia contra Julio Iglesias por la presunta “falta de jurisdicción” y competencia de los tribunales españoles, detalla milenio.com

De acuerdo con información, el ministerio público, que había abierto diligencias preprocesales, alegó la “falta de jurisdicción de los tribunales españoles”.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional de España archivó la denuncia presentada contra Julio Iglesias por dos de sus ex trabajadoras, quienes el pasado 5 de enero lo acusaron de presuntos casos de acoso y agresión sexual en 2021.

Le noticia se da a conocer luego de que hace unos días el abogado de Julio Iglesias solicitó a la Fiscalía de la Audiencia Nacional de España el archivo de las diligencias preprocesales, declaradas secretas, en las que investiga una denuncia contra el cantante por un presunto acoso y agresión sexual en 2021 a dos empleadas en República Dominicana y Bahamas, que le ha provocado un “grave daño reputacional”.

En un escrito de 15 páginas, el abogado de Iglesias, José Antonio Choclán, consideró que los tribunales españoles “carecen (y por extensión la Fiscalía de la Audiencia Nacional) de Jurisdicción para la averiguación del hecho denunciado”.

Lo que justifica por el hecho de que las denunciantes no son de nacionalidad española ni son menores de edad y que el cantante tiene residencia habitual en República Dominicana, donde supuestamente se produjeron los hechos.

Consideró que, en todo caso, la denuncia debería haber sido interpuesta en República Dominicana, motivo por el que la Fiscalía “debe declarar, sin más trámite, la falta de jurisdicción española para el conocimiento de los hechos denunciados, archivando de forma inmediata las Diligencias de Investigación preprocesal y detener la campaña mediática que se ha puesto en marcha, con grave daño reputacional”.

Para Choclán “no cabe que la Fiscalía española se atribuya el poder unilateral de convertirse en un Fiscal Universal, tampoco los tribunales españoles, ni que a la víctima se le otorgue un derecho de opción sobre la Jurisdicción que le resulte más conveniente”.

El abogado también reclamó que se le permita personarse en la investigación de la Fiscalía para tener acceso directo al contenido de la denuncia y así poder ejercer su defensa en las diligencias que se practiquen, como sería la declaración de las denunciantes, “que según se publica, no sabemos si es cierto, tiene decidido la Fiscalía”.

De este modo, añadió, se podría acreditar “la falsedad de las imputaciones y defender el honor de mi representado” frente “al ejercicio abusivo de acciones penales y agresivas campañas mediáticas que le conducen a una irremediable pena natural, al margen del proceso”.

En días anteriores, Julio Iglesias utilizó sus redes sociales para defenderse de las acusaciones de agresión sexual en su contra. A través de su cuenta oficial de Instagram, el intérprete difundió capturas de pantalla de conversaciones privadas de WhatsApp mantenidas con las mujeres que hoy lo denuncian, con el fin de demostrar que existía una relación cordial y de respeto mutuo.

Esta respuesta pública surgió en un momento crítico del proceso judicial. Según las fuentes, la Fiscalía de la Audiencia Nacional en España rechazó recientemente la solicitud del cantante para personarse formalmente en la investigación abierta.