‘Ardiente tentación’, el nuevo sencillo que lanza la sinaloense Alicia Gil

La talentosa cantante, músico y compositora sinaloense Alicia Gil está de manteles largos con el lanzamiento oficial de su más reciente sencillo titulado Ardiente tentación. El tema ya se encuentra disponible desde el 15 de mayo en todas las principales plataformas de streaming musical y en su canal oficial de YouTube. Tras haber dejado una buena impresión entre el público y la crítica con su anterior lanzamiento, Todavía, la intérprete regresa con una propuesta fresca, apasionada y con el sello característico que la consolida como una de las voces más prometedoras de la escena actual.

“Ardiente tentación” es una muestra de la evolución artística de Alicia Gil, quien no solo destaca por su calidad vocal, sino también por su destreza como músico. Este nuevo corte promete conectar de inmediato con los oyentes gracias a su ritmo contagioso y una letra con la que muchos se sentirán identificados. “Estoy muy feliz de compartir por fin Ardiente tentación con todo mi público. Es un tema al que le pusimos mucho corazón y que marca una etapa de mucha madurez en mi carrera. Espero que lo disfruten tanto como yo al crearlo”, compartió la artista.