Ariana Grande y Ricky Álvarez oficializan reconciliación en Nueva York

Ambos se mostraron cercanos, compartiendo un beso ante las cámaras durante su primera aparición oficial en público.

Ariana Grande y Ricky Álvarez oficializaron este miércoles su reconciliación, casi diez años después de su ruptura, al reaparecer juntos y compartir un beso en la premiere mundial de Focker-in-Law en Nueva York, confirmando su relación.

La protagonista de Wicked y el bailarín posaron ante las cámaras en el Beacon Theatre, marcando su primera aparición oficial en una alfombra roja desde que retomaron su noviazgo. Se mostraron cercanos durante el evento.

La relación entre Ariana Grande y Ricky Álvarez comenzó en 2015, cuando él formaba parte del equipo de bailarines de la cantante durante su gira Honeymoon Tour. Su noviazgo se prolongó hasta julio de 2016, aunque mantuvieron una relación cordial. “Wrote some songs about Ricky / Now I listen and laugh”, canta Ariana Grande en su tema “Thank U, Next”, lanzado en 2018, recordando a sus exparejas.

Los rumores de una reconciliación surgieron en junio de 2026, cuando fueron vistos juntos durante una comida en Austin, Texas. Meses después, Ariana Grande compartió fotografías con Ricky Álvarez en sus redes sociales, haciendo oficial su relación.

Una pista sobre esta segunda oportunidad fue el cambio en la letra de “Thank U, Next” durante algunos conciertos de su gira Eternal Sunshine. En lugar de la frase original, la artista interpretó: “We always find our way back”, una referencia que sus seguidores vincularon con su reencuentro.

La cantante también ha mostrado momentos de su relación en Instagram. En un video para promocionar su marca de belleza R.E.M. Beauty, Ricky Álvarez participó en una dinámica donde identificaba los productos que ella llevaba puestos a través de besos.