Luego llegó el tema No me sé rajar, continuando con un popurrí que incluyó los cortes Quiero que sepas, con el que los vocalistas Ricardo y Giovanni animaron a sus fans a no dejar de bailar.

Mi gusto es, uno de las melodías icónicas de la agrupación fue otra de las piezas que cantó la banda, misma que fue coreado por los miles ahí presentes de principio a fin, al igual que con el tema Cuando yo me muera, otro de los éxitos favoritos del público.

Con las manos arriba, cantando, y disfrutando del espectáculo, los fanáticos de la banda se entregaban a ellos en cada pieza, sin importar el fuerte calor que se sentía en ese momento, pues solo importaba una cosa, pasarla bien en esta fiesta para toda la comunidad universitaria y público en general.