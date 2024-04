Arnold Schwarzenegger fue a quirófano no para convertirse en un cyborg como en una de sus películas más icónicas, pero casi lo logra. A sus 76 años, el actor atraviesa por un periodo complicado en su salud ya que se sometió a tres operaciones.

Hace unas horas, el actor publicó un mensaje en sus redes para mostrar el marcapasos que le colocaron. También agradeció las muestras de cariño y aclaró que no dejará de trabajar.

“Gracias. He recibido tantos mensajes amables de todo el mundo, pero mucha gente me ha preguntado si mi marcapasos causará algún problema con la segunda temporada de FUBAR. Absolutamente no. Estaré listo para filmar en abril, y solo puedes verlo si realmente lo estás buscando”, concluyó.

“Si estoy aquí es gracias a la innovación médica y por haber hecho caso a mis doctores”, comentó el actor para luego decir que su educación austríaca le impide hablar públicamente acerca de su estado de salud.

“Contar esto va en contra de la educación que recibí en Austria, donde nadie, nunca, hablaba de temas médicos. Todo lo relacionado con la atención médica me lo guardo para mí”, apuntó.

Schwarzenegger aprovechó también para agradecer a los médicos que lo atendieron en la Clínica Cleveland y a Jane Fonda por su apoyo y cariño.

“Todos los médicos y enfermeras me cuidaron de maravilla e hicieron que la cirugía fuera lo menos dolorosa posible”, destacó el también ex gobernador del estado de California.

Cabe recordar que no se trata del primer problema que sufre del corazón, ya que nació con una válvula aórtica bicúspide, un problema que le costó la vida a su mamá: “Las válvulas bicúspides mataron a mi madre”.

Sin embargo, este problema de salud no le hace perder el optimismo y así concluyó su mensaje: “Así es la vida con un problema genético del corazón, pero no me escucharán quejarme”.