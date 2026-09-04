Arranca Alicia Villarreal con su ‘Bendita Locura Tour 2026’

La industria de la música latina se viste de gala con el arranque oficial de una de las giras más esperadas del año. Alicia Villarreal, una de las voces más queridas del regional mexicano, da inicio este viernes 4 de septiembre de 2026 a su nuevo tour titulado Bendita Locura.

El esperado punto de partida para esta travesía es el majestuoso Plaza Theatre en El Paso, Texas, recinto que abrirá sus puertas para recibir una producción renovada y llena de energía que promete cautivar desde los primeros acordes a todos sus seguidores.

A lo largo de su sólida carrera como solista, “La Güerita Consentida” ha sabido construir un legado imponente respaldado por su versatilidad para navegar entre la música norteña, el mariachi y la balada.

Con una presencia escénica arrolladora y una voz inconfundible, la intérprete regiomontana se ha mantenido en el gusto del público por décadas gracias a su autenticidad y a la honestidad con la que transmite sus emociones sobre el escenario.

Su estilo único ha dejado una marca indeleble en la cultura musical hispana, consolidándola como una figura clave e influyente de la industria.