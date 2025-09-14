Arranca el ‘Capibaras Tour 2025’ con El Coyote y Chuy Lizárraga

Una noche memorable, llena de música, nostalgia y fiesta, fue la que se vivió en el estadio Teodoro Mariscal, donde miles de personas se dieron cita para disfrutar del arranque oficial de 'Capibaras Tour: Vida de Rancho', protagonizado por dos íconos del regional mexicano como lo son El Coyote y Chuy Lizárraga.

Con un espectáculo que superó las cuatro horas y media de duración y un repertorio musical de más de 70 canciones, Mazatlán vivió una velada inolvidable, envuelta en un ambiente cargado de sorpresas y algarabía.

Un toque inesperado y divertido abrió el espectáculo, cuando una capibara animada se apoderó de las pantallas, para realizar una presentación de los dos artistas, anunciando que las dos leyendas de la banda unieron fuerzas para llevar 'la pachanga por todo México y más allá'.

Entre fuegos artificiales y al ritmo de una versión en banda de 'Gonna Fly Now' -tema de la película de Rocky-, El Coyote y Chuy Lizárraga aparecieron en el escenario desatando la euforia del público cuando comenzaron a sonar las primeras notas de 'El Sinaloense', canción que fue entonada por ambos cantantes.

El concierto fue una auténtica fiesta de principio a fin, pues a lo largo de la noche, los asistentes corearon temas clásicos de ambos artistas, entre rancheras, temas románticos y corridos, demostrando que su repertorio sigue tan vigente como en sus mejores años.

Temas como 'Te soñe', 'Amor pajarito', 'Suspiros', 'Árboles de la barranca', 'Prohibido' y 'Sufro', no pudieron faltar en el repertorio de José Ángel Ledezma 'El Coyote', con el que logró que las millas de voces del Teodoro Mariscal cantarán al unísono ya todo pulmón.

Por su parte, Chuy Lizárraga cautivó a los asistentes con algunos de sus clásicos como 'Partido en dos', ¿Y qué ha sido de ti?', 'Se me sigue notando', 'Relación clandestina', y fiel a su estilo, puso a bailar a los presentes con canciones como 'Tamarindo' y 'La peinada'.

Durante las cerca de cinco horas de música ininterrumpida, la entrega fue total por parte de los asistentes, confirmando que el regional mexicano sigue siendo el corazón musical de Mazatlán y de todo Sinaloa, mostrando su cariño a estos dos íconos a los que les regalaron dos peluches de capibaras vistiendo atuendos similares a los que llevaban esa noche.

Un instante que toco el corazón

Uno de los momentos más emotivos de la noche, fue cuando El Coyote apareció con una camisa con la imagen de su madre, Doña Mariana Quintero, a quien le dedicó la canción 'Carta abierta', recibiendo la ovación del público que lo acompañó en el coro.

Sin embargo, el momento cumbre de emotividad fue cuando Chuy Lizárraga interpretó el tema 'Complaciendo a un borracho', lo que dejó visiblemente conmovido a El Coyote, quien acompañó en el coro de la canción, dejando rodar una que otra lágrima durante su interpretación.

A lo largo de la velada, tanto El Coyote como Chuy Lizárraga, aprovecharon para rendir tributo a las agrupaciones que los impulsaron en sus inicios como lo son La arrolladora Banda El Limón y Los Arámburos del Limón, respectivamente.

De esta forma, reafirmaron la importancia de las raíces en sus trayectorias y rindieron honor a las instituciones que los formaron como artistas entonando temas como ‘¿Qué se te olvido?’ y ‘Si por casualidad’, en el caso de la Banda El Limón, y ‘Nomas a mi manera’ y ‘La Petrita’ por Arámburos del Limón.

El ambiente de fiesta fue aún mayor en el medio de la presentación, cuando el presidente del Club Venados de Mazatlán, José Antonio Toledo Ortiz, subió al escenario para entregar a ambos cantantes un reconocimiento simbólico que certificó el ‘sold out’ que tuvieron durante esta presentación en el Teodoro Mariscal.

Además, Toledo Ortiz les regaló dos jerseys oficiales del equipo con sus respectivos nombres, un gesto que refuerza el orgullo local.

La fiesta no paró, Mazaclan, capibaras inflables y hasta hot dogs

En un giro inesperado de la velada, el grupo Mazaclan se unió al espectáculo interpretando temas como ‘Encerrado’ y ‘Árboles de la barranca’, mientras un capibara inflable bailaba al ritmo de la música en el escenario.

Pero las sorpresas no pararon ahí, pues Chuy Lizárraga subió al escenario una carreta de hot dogs, de la que comió y compartió con algunos miembros de las agrupaciones, así como algunos afortunados del público en un ambiente de convivencia total y cercanía que marcó toda la noche.

Finalmente, tras casi cinco horas de música, emociones y diversión, la velada cerró con broche de oro, cuando ambos cantantes unieron sus voces en la canción ‘Cuánto me gusta este rancho’, con la que se despidieron entre aplausos y ovaciones de los presentes.

Sin embargo, la salida del escenario estuvo lejos de ser convencional, pues El Coyote y Chuy Lizárraga lo hicieron al ritmo de una versión banda del tema ‘Thriller’ de Michael Jackson, mientras la luces y la pirotécnica iluminaban el cielo para poner fina a una velada inolvidable.

El arranque del concierto

El ambiente musical se empezó a gestar desde temprana hora, cuando el artista Román de los Reyes se encargó de abrir el concierto, con una presentación que rápidamente conectó con los asistentes.

Posteriormente, el grupo mazatleco Los de la Noria se sumó a la fiesta, llenando de un estilo vital, moderno y lleno de energía a la velada, preparando las condiciones adecuadas para el que fue un trascendental evento en el puerto.

Con este imponente arranque, el “Capibaras Tour 2025: Vida de Rancho” se perfila a ser uno de los espectáculos completos del año dentro del regional mexicano, siendo también uno de los conciertos más esperados en el país.

Las canciones

El sinaloense

La cuichi (Instrumental)

Cuanto me gusta este rancho

Allá en el rancho grande

La feria de las flores

Árboles de la barranca

El muchacho alegre

La rabia (Instrumental)

El coco rayado

La vaquilla

Juan Colorado (Instrumental)

Encerrado

¿Y qué ha sido de ti?

Suspiros

La guitarra y la mujer

Negrita EAE

Tamarindo

La peinada

Cita con un invento

Nomás a mi manera

Te sonrío

Se me sigue notando

Relación clandestina

Carta abierta

Me escondieron sus padres

Ojitos golondrina

Tecateando (instrumental)

Complaciendo a un borracho

Amor pajarito

Y si quieres perdóname

Verdad

Amor imposible

Como un perro

¿Qué se te olvidó?

Ya lo sé

Prohibido

El gavilán colorado

El pájaro navegante

La muela

El tao tao

La bala

No puedo olvidar tu voz

Partido en dos

La puerta negra

La Petrita

Reproches al viento

El dinero

30 cartas

Se me murió el amor

Para impresionarte

La culebra

Laurita Garza

El rey de mil coronas

Búscate otro amor

Encerrado

Árboles de la barranca

Mi gusto es

Mi Mazatlán

Hasta la miel amarga

Mi ranchito

Si por casualidad

Nomás este rey

El cosalteco

Qué casualidad

Basta ya

Tú lo decidiste

Nadie sabe lo que tiene

¿Dónde estás presumida?

Adiós amor, te vas

Mirando las estrellas

El Quijote de Don Chuy

No llega el olvido

Una aventura

Carmelita

Amor fracasado

Me voy lejos

Sufro

Avísame

Suspiros

¿Cuánto me gusta este rancho?