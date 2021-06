$!Arranca John Wick 4 su rodaje

En ese entonces se especulaba que el actor, a quien también se ha visto en comedias románticas mundialmente famosas como Alguien tiene que ceder, estaba en la capital alemana para el inicio de la producción de John Wick, pero la información no pudo ser confirmada porque se suponía que Reeves debía terminar primero el proyecto de Matrix 4.

“Nadie estaba más en shock que nosotros cuando nos pidieron hacer una segunda película. Después hicimos la tercera y pensamos que ahí terminaría. Ahora nos han pedido hacer la cuarta y...no hay planes, todas eran películas individuales. Cuando terminamos la tercera, Keanu y yo pensamos ‘Ok, es tiempo de continuar”, dijo Stahelski.

Lo que hay que saber John Wick 4

Si bien el director aseguró que no tenía ni la más remota idea de cómo continuar el universo de John Wick (principalmente porque no sería justa una decepción para los fanáticos), poco a poco se ha ido aclarando el panorama. Aunque no han revelado demasiada información sobre el cómo, Stahelski adelantó para Collider que, de hecho, la génesis de la cuarta instalación de John Wick surgió en el rodaje de la tercera.