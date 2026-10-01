Arranca Metallica su residencia en ‘The Sphere’, en Las Vegas

Metallica hará historia, este 1 de octubre, arranca su primera y esperada residencia en The Sphere de Las Vegas. El grupo formado por James Hetfield, Lars Ulrich, Kirk Hammett y Robert Trujillo estrena su ciclo Life Burns Faster, una impresionante tanda de 24 conciertos que se extenderá hasta el 13 de marzo de 2027. Ubicado junto al Venetian Resort, este recinto futurista permite a los reyes del metal combinar su atronadora puesta en escena con una pantalla LED interior gigantesca y un sistema de audio diseñado a medida. Uno de los platos fuertes de esta cita es el formato No Repeat Weekend , heredado de su gira M72 World Tour, garantizando que los shows de jueves y sábado consecutivos no repitan repertorio.

Los 24 conciertos están repartidos a lo largo de 12 fines de semana entre los meses de octubre, noviembre, enero y marzo. De esta manera, Metallica se suma a otros grandes grupos que ya han actuado en tan especial recinto como U2 o Eagles, detalla rock.fm Además, la presencia de la banda convierte a la ciudad en la capital del heavy metal con la Life Burns Faster Experience, un espacio inmersivo con memorabilia, exposiciones y merchandising exclusivo. Para acompañar su residencia, Metallica ha abierto en Las Vegas Life Burns Faster Experience, una tienda pop-up semipermanente en el Summit Showroom del hotel The Venetian.