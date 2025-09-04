Arranca Neflix la biopic de Madonna, con la actriz Julia Garner como protogonista

El proyecto de la biopic de Madonna está en marcha, según confirmó la actriz Julia Garner, quien interpretará a “La Reina del Pop” en la historia autobiográfica que la cantante de 67 años comenzó a escribir y puso en pausa para dedicar sus energías a concebir y salir de gira con The Celebration Tour, tras vencer un grave problema de salud. Julia Garner conocida por su papel en Inventando a Anna y recientemente vista como Silver Surfer en Los Cuatro Fantásticos, confirmó de manera oficial en una entrevista con W Magazine que dará vida a Madonna en la esperada biopic sobre “La Reina del Pop”. El anuncio marca la reactivación de un proyecto que había estado en pausa desde 2023, y que ahora regresa con fuerza bajo la dirección de la propia artista. “No puedo decir mucho al respecto, pero sí, es un trabajo en progreso”, aseguró la actriz de 31 años a la publicación.

El título provisional de la biopic es ¿Quién es esa chica?, en homenaje a la película y canción de Madonna de 1987. Aunque originalmente se pensó como largometraje, todo indica que el proyecto se convertirá en una miniserie producida por Netflix., señala quien.com Madonna encabeza el proyecto como directora y co-guionista, asegurando una visión íntima y personal de su vida. El cineasta Shawn Levy, reconocido por Deadpool y Wolverine, se ha incorporado como productor ejecutivo. Aunque Universal Pictures estuvo vinculado en etapas iniciales, el proyecto fue retirado por el estudio en 2023, y desde entonces Netflix ha tomado las riendas. Se espera que la serie se estrene exclusivamente en esa plataforma, aunque aún no hay fecha oficial. Julia Garner fue seleccionada para el papel de Madonna en 2022, tras una audición que incluyó canto y baile frente a la propia “Reina del Pop”. “Tuve que convencerla de que merecía estar en esa sala”, comentó la actriz en el podcast SmartLess, al recordar cómo se preparó para el reto sin formación previa en danza.

Julia Garner.