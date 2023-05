“Vine a Comala porque me dijeron que acá vivía mi padre, un tal Pedro Páramo. Mi madre me lo dijo. Y yo le prometí que vendría a verlo en cuanto ella muriera. Le apreté sus manos en señal de que lo haría, pues ella estaba por morirse y yo en un plan de prometerlo todo...”

Ya en el lugar, Juan descubre que muchos de los habitantes se apellidan igual que su papá y que el pueblo está hecho trizas. Pero, ¿por qué? ¿Su padre tiene que ver con esto y con el hecho de que varios de los colonos porten el mismo apellido? ¿Qué fue de Pedro Páramo?

Esa es precisamente la magia de la obra: conduce al lector a través de un mundo en donde se fusiona la realidad con la ficción y el misterio. Por ello, lectores empedernidos esperan que la plataforma logre captar la esencia del título.

El proyecto marcará el debut de Rodrigo Prieto en calidad de director, quien anteriormente ya demostró su talento como director de fotografía en películas del calibre de El lobo de Wall Street, Amores Perros y Babel. Por su parte, Mateo Gil tomará las riendas del guión.

“Pedro Páramo me impactó profundamente desde la primera vez que la leí y llevar la novela de Juan Rulfo a la pantalla será una hazaña en todos los aspectos. Estamos siempre en búsqueda de nuestras raíces, de quiénes somos, y esto es algo que me atrae mucho de la novela. Me identifico especialmente con Juan Preciado, que se está buscando a sí mismo y a su país en la búsqueda de su padre. Él representa al pueblo mexicano, en el sentido de que somos un pueblo mestizo, una mezcla de raíces y de razas”, mencionó Rodrigo Prieto, Director de la película.

los encargados del diseño de producción serán Eugenio Caballero y Carlos Y. Jacques, en tanto que Anna Terrazas y Gustavo Santaolalla estarán al mando del diseño de vestuario y la música original respectivamente.

A ellos se le suman los productores Stacy Perskie y Rafael Ley, dos de los máximos exponentes de la industria audiovisual mexicana, los cuales utilizarán diferentes locaciones de la República Mexicana para realizar las grabaciones.

El filme no sólo presume calidad detrás de cámaras, sino también con el cast de actores que reunirá. De ellos, destacan Manuel García-Rulfo y Tenoch Huerta, los cuales interpretarán a Pedro Páramo y a Juan Preciado en ese orden.

Y aunque aún se desconoce el papel que asumirán, Netflix ya confirmo a más artistas como Ilse Salas, Mayra Batalla, Héctor Kotsifakis, Roberto Sosa, Dolores Heredia, Giovanna Zacarías, Noé Hernández, Yoshira Escárrega, entre muchos otros

Aunque todavía no hay una fecha de lanzamiento exacta, se espera que el largometraje de Pedro Páramo se estrene en 2024.