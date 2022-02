$!Arrasa Colombia en Premio Lo Nuestro 2022

En la edición 34 de la entrega de los Premio Lo Nuestro 2022, el máximo ganador de la noche fue el cantante Bad Bunny, quien aunque no pudo estar presente, prefirió llevarse seis premios, tanto de manera individual como en colaboraciones, en una noche donde la música latina se vistió de gala en el FTX Arena de Miami, Florida.

Entre los momentos especiales que se vivieron durante la gala, se encuentra el Premio Lo Nuestro a la Trayectoria, que en esa ocasión fuer para Paulina Rubio por sus más de 30 años de carrera ininterrumpidos, quien tuvo además una presentación especial, interpretando temas como Ni una sola palabra, Lo haré por ti, Te quise tanto, Causa y efecto, Yo no soy esa mujer, Y yo sigo aquí , entre otros.

“Qué premio tan especial y se lo quiero dedicar a las nuevas generaciones que vienen haciendo música sin importar el género, ya sea reguetón, pop, regional, rock, lo que sea, porque vale la pena seguir soñando y saber y tener la certeza de que sus sueños se van a hacer realidad, Colombia no es narcotráfico, es mucho talento, así que este premio de ídolo global es para mí, pero entregado por ustedes, por los mejores fanáticos del mundo”, resaltó el colombiano.

“Le agradezco el reconocimiento a nuestro prójimo, ama a tu enemigo, perdona y sé personado, y ten compasión de los demás, que Dios me los bendiga, hoy aquí estamos celebrando mi carrera, pero allá afuera hay mucha gente recibiendo con una necesidad increíble, agradezco el cariño por todos estos años, por darle de comer a mi familia, gracias por tantos momentos lindos, no me estoy despidiendo, solo estoy haciendo una transición en mi vida, y van a conocer al mejor Farruko que hayan visto”, expresó el cantante

Durante la gala se contó con las presentaciones especiales de artistas como Anitta, Maluma, Luis Fonsi, Manuel Turizo, Natti Natasha, Olga Tañón, Pepe Aguilar, Pitbull, Ángela Aguilar, CNCO, Christian Nodal, Camilo, el Alfa, El Fantasma, Elvis Martínez, Gilberto Santa Rosa, Laura Pausini, Justin Quiles, Jay Wheeler, Sebastián Yatra, Prince Royce y Gente de Zona, quienes deleitaron al público con sus interpretaciones.