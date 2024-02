El premio a mejor guion adaptado fue el único que no se llevó, y entre los que ganaron, están los de mejor película, dirección, vestuario, dirección de fotografía.

El argentino Matías Recalt, a sus 22 años ganó el Goya a mejor actor revelación por su interpretación de Roberto Canessa, uno de los supervivientes del accidente y uno de los que emprendió la travesía de diez días a través de la cordillera para intentar buscar ayuda.

Recalt dedicó el premio “a los que volvieron y, sobre todo, a los que no volvieron” de aquel accidente y también se refirió a la complicada situación que atraviesa Argentina con el gobierno del ultraderechista Javier Milei y pidió que “por favor, no se manche la cultura”.

El premio a la película iberoamericana, recayó en la chilena Maite Alberdi por su documental ‘La memoria infinita’.

Estos son todos los ganadores de los Premios Goya 2024

José Coronado (Cerrar los ojos) – Mejor actor de reparto

Rigoberta Bandini – Yo sólo quiero amor (BSO de Te estoy amando locamente) Mejor canción original

Julio Suárez (La sociedad de la nieve) – Mejor diseño de vestuario

Pau Costa, Laura Pedro y Félix Bergés (La sociedad de la nieve) -Mejores efectos especiales

Montse Ribé, Ana López Puigcerver, Belén López Puigcerver (La sociedad de la nieve)- Mejor maquillaje y peluquería

Matías Recalt (La sociedad de la nieve) – Mejor actor revelación

Andrés Gil y Jaume Martí (La sociedad de la nieve) – Mejor montaje

Pedro Duque (La sociedad de la nieve) – Mejor dirección de fotografía

Oriol Tarragó, Marc Orts y Jorge Adrados (La sociedad de la nieve) – Mejor sonido

Alain Bainée (La sociedad de la nieve) – Mejor dirección artística

Margarita Huguet (La sociedad de la nieve) – Mejor dirección de producción

Michael Giacchino (La sociedad de la nieve) -Mejor música original

Juan Mariné – Goya de Honor

‘Robot Dreams’ – Mejor película de animación

‘Mientras seas tú, el aquí y ahora de Carme Elías’ – Mejor película documental

‘Aunque es de noche’ – Mejor cortometraje de ficción

‘Ava’ – Mejor cortometraje documental

‘To bird or nor to bird’ – Mejor cortometraje de animación

Estibaliz Urresola (20.000 especies de abejas) – Mejor dirección novel

Sigourney Weaver – Goya Internacional

Janet Novás (O corno) – Mejor actriz revelación

‘La memoria infinita’– Mejor película iberoamericana

‘Anatomía de una caída’– Mejor película europea

Ane Gabarain (20.000 especies de abejas) – Mejor actriz de reparto

Pablo Berger (Robot dreams) – Mejor guion adaptado

Estibaliz Urresola (20.000 especies de abejas) – Mejor guion original

David Verdaguer (Saben aquell) Mejor actor protagonista

Malena Alterio (Que nadie duerma) – Mejor actriz protagonista

Juan Antonio Bayona (La sociedad de la nieve) – Mejor dirección

‘La sociedad de la nieve’– Mejor película