Arrasan ‘Cónclave’, Timothée Chalamet, Demi Moore y Zoe Saldaña en los SAG Awards

Cónclave, de Edward Berger, que retrata la junta de cardenales que se reúne para elegir al nuevo Papa, arrasó en los Premios del Sindicato de Actores, al llevarse el galardón a mejor elenco, superando a otras de las producciones favoritas, como Anora, Wicked y The Brutalist.

Al recibir el reconocimiento, Chalamet dedicó unas palabras a sus ídolos en la industria cinematográfica.

“Me inspiran los grandes, como Daniel Day-Lewis, Marlon Brando y Viola Davis. Michael Jordan y Michael Phelps... Este premio no significa estar ahí, pero es un poco más de combustible para seguir adelante”, señaló.

La estadounidense Demi Moore recibió el galardón a mejor actriz por su participación en La sustancia, venciendo a Mikey Madison, quien había ganado previamente en los Critics Choice Awards por Anora.

Zoe Saldaña continuó su ascenso hacia los Óscar al llevarse el premio a mejor actriz de reparto por su rol en Emilia Pérez, junto a ella estaban nominadas Ariana Grande por Wicked y Jamie Lee Curtis por The last showgirl.

“Estoy orgullosa de formar parte de un sindicato que me permite ser quien soy, que nunca me han cuestionado de dónde vengo ni me han juzgado por cómo hablo o cuáles son mis pronombres. Creo que todo el mundo tiene derecho a ser quien es”, comentó la actriz.

En la categoría masculina de reparto, Kieran Culkin obtuvo el reconocimiento por su papel en A Real Pain.

El momento de la noche se lo llevó la ganadora del premio a la trayectoria, Jane Fonda, llamó a la unidad en la industria de Hollywood y a un mejor futuro.

Fonda fue reconocida con el premio Life Achievement Award por su trayectoria.

“Esto significa el mundo para mí”, dijo en su discurso de aceptación del galardón, otorgado por por los miembros de SAG – AFTRA.

“Lo que creamos los actores es empatía. Nuestro trabajo es comprender a otro ser humano tan profundamente que podamos tocar su alma”, dijo la actriz.

Hacia el final de su discurso, la actriz, que se ha distinguido por su activismo, destacó que “no debemos engañarnos ni por un momento sobre lo que está sucediendo. Esto es muy serio, seamos valientes. No debemos aislarnos. Debemos permanecer en comunidad”.

La temporada de premios 2025 culminará el próximo 2 de marzo con la ceremonia de los Óscar, que se celebrará en el Teatro Dolby de Los Ángeles, donde se entregarán los máximos galardones del cine mundial.