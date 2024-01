Tras un retraso de cuatro meses debido a las huelgas de la WGA y la SAG-AFTRA del verano y otoño pasados, por fin se realizó la 75 edición de los Premios Emmy, que celebran lo mejor de la televisión.

Para los premios de esta edición las grandes candidatas fueron las más recientes temporadas de las series Succession, con 27 nominaciones, The Last of Us con 24, The White Lotus con 23 y Ted Lasso, con 21.