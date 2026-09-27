Arrasan Taylor Swift y Madonna en los MTV VMA

Taylor Swift y Madonna dominaron los premios MTV VMA en Los Ángeles, con Swift llevándose Video del Año y Mejor Dirección, mientras Madonna obtuvo tres estatuillas y realizó la actuación inaugural. La gala, celebrada el miércoles, también honró a Dolly Parton.
Swift agradeció el galardón principal, Video del Año por “The Fate of Ophelia”, dedicándolo a la fallecida cantante de country Dolly Parton. Por su parte, Madonna, con 68 años, abrió la ceremonia con una actuación junto a Sabrina Carpenter.
“Gracias por darle este premio a este video porque estoy muy orgullosa de él”, afirmó Taylor Swift sobre el escenario. La cantante de Pensilvania dedicó el galardón a Dolly Parton, a quien describió como “la showgirl definitiva” y una inspiración por su manejo de la fama.
Madonna, en su intervención, recordó su primera actuación en los VMA y la evolución de su carrera. “Haciendo la música que quería, y esa es la definición de ser artista”, expresó la artista al recibir el premio de Artista del Año.
Madonna, nominada con 11 candidaturas, y Swift, con nueve, obtuvieron un número similar de premios importantes. Madonna recibió las estatuillas a Colaboración, Baile y Artista del Año.
El premio a mejor colaboración fue para Madonna y Sabrina Carpenter por su tema “Bring Your Love”. La artista bromeó sobre la tardanza de Carpenter en responder a su invitación para cantar juntas.
El galardón a mejor video de baile fue también para Madonna, por “Confessions on a Dance Floor: Part II”. La artista recordó sus inicios en Nueva York como bailarina y cómo el baile une a las personas.
Sienna Spiro fue reconocida como mejor nueva artista, recibiendo el premio de manos de Alex Warren. Spiro expresó su sorpresa y emoción en el escenario.
BTS arrasó en los MTV Video Music Awards 2026 al ganar las tres categorías en las que estaba nominado.
El grupo surcoreano logró una triple corona durante la gala con los premios Canción del Año con el tema “SWIM” (de su álbum ARIRANG), convirtiéndose en el primer grupo de K-pop en obtener este galardón principal. Mejor K-Pop también por “SWIM” y Mejor Grupo, reafirmando su dominio histórico en esta categoría.
El premio a mejor video pop se otorgó a la tailandesa Lisa por “Dream”, una colaboración con Kentaro Sakaguchi. Lisa, miembro de Blackpink, también ofreció una actuación en vivo con guiños a Tailandia.
La gala incluyó presentaciones de la británica Raye, quien cantó “Where is my husband?”, y un segmento grabado de Bruno Mars. El rapero sueco Yung Lean actuó en directo con el coro GENER8ION.
Los premios rindieron tributo al fallecido George Michael con un mix de sus canciones interpretado por Sombr, Raye, Adam Lambert y Teddy Swims.
Uno de los momentos emotivos de la noche fue el homenaje a Dolly Parton, fallecida recientemente. Kacey Musgraves interpretó “I Will Always Love You”, éxito de Parton de 1973.
El cantante Shaboozey ofreció una actuación al estilo del viejo oeste, recreando un salón con pianos y banjos, que finalizó en llamas.