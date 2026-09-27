Arrasan Taylor Swift y Madonna en los MTV VMA

Taylor Swift y Madonna dominaron los premios MTV VMA en Los Ángeles, con Swift llevándose Video del Año y Mejor Dirección, mientras Madonna obtuvo tres estatuillas y realizó la actuación inaugural. La gala, celebrada el miércoles, también honró a Dolly Parton.

Swift agradeció el galardón principal, Video del Año por “The Fate of Ophelia”, dedicándolo a la fallecida cantante de country Dolly Parton. Por su parte, Madonna, con 68 años, abrió la ceremonia con una actuación junto a Sabrina Carpenter.

“Gracias por darle este premio a este video porque estoy muy orgullosa de él”, afirmó Taylor Swift sobre el escenario. La cantante de Pensilvania dedicó el galardón a Dolly Parton, a quien describió como “la showgirl definitiva” y una inspiración por su manejo de la fama.

Madonna, en su intervención, recordó su primera actuación en los VMA y la evolución de su carrera. “Haciendo la música que quería, y esa es la definición de ser artista”, expresó la artista al recibir el premio de Artista del Año.

Madonna, nominada con 11 candidaturas, y Swift, con nueve, obtuvieron un número similar de premios importantes. Madonna recibió las estatuillas a Colaboración, Baile y Artista del Año.

El premio a mejor colaboración fue para Madonna y Sabrina Carpenter por su tema “Bring Your Love”. La artista bromeó sobre la tardanza de Carpenter en responder a su invitación para cantar juntas.

El galardón a mejor video de baile fue también para Madonna, por “Confessions on a Dance Floor: Part II”. La artista recordó sus inicios en Nueva York como bailarina y cómo el baile une a las personas.