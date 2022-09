Arremete Britney Spears contra Jennifer López

Britney Spears nuevamente se encuentra en el ojo del huracán, pues la Princesa del Pop dio nuevas declaraciones sobre todo el maltrato que vivió a lado de su padre Jamie, teniendo como consecuencia una gran presión personal como laboral. Sin embargo, la cantante explotó ante la situación y se lanzó contra Jennifer López, dando algunas razones que a muchos no les quedaron claras.

A través de su cuenta de Instagram, la princesa del pop arremetió contra Jennifer López, luego de hacer una comparación de ambas carreras, donde la cantante de Toxic aseguró que la esposa de Ben Affleck no habría tolerado los abusos que ella sufrió a lado de su padre, cuestión que sorprendió a todos sus seguidores, pues no sabían como reaccionar ante dicha declaración.

Aunque no se sabe a ciencia cierta el motivo de dicha declaración en donde Britney Spears explota contra Jennifer López, es importante recalcar que al parecer la princesa del pop, no logra superar los hechos ocurridos con su padre, recordando que la cantante también le tiene cierto remordimiento a su madre Lynne y a su hermana menor Jamie Lynn, pues no actuaron de manera correcta para que la cantante saliera de ese infierno.

“Me gustaría ver a alguien diciéndole a Jennifer Lopez que tiene que quedarse sentada ocho horas al día, siete días a la semana... Sin coche. Me gustaría ver a un equipo de mánagers diciéndole a Jennifer Lopez que tiene que aguantar todo lo que yo tuve que aguantar. ¿Qué ca** jo creén que habría hecho? Su familia nunca lo habría permitido. Tras casi 14 años recibiendo un ‘no’ por respuesta a todo lo que yo quería... Todo se ha arruinado para mí. Pero la peor parte fue que mi familia me tuvo encerrada en ese lugar durante meses. ¡Jesucristo!” Declaró la cantante.

Es importante señalar que en los últimos meses, Britney Spears ha utilizado sus redes sociales para volver a conectar con sus fans, así como también para desahogarse de todo lo que sufrió cuando estaba bajo la tutela de su padre Jamie. Sin embargo, todo apunta que la princesa del pop está nuevamente fuera de control, ya que ha arremetido contra varios famosos en días recientes, cuestión que ha preocupado a miles de sus fanáticos.