Arremete Cardi B contra ICE durante su concierto en California

Durante su presentación en Palm Desert, Cardi B se detuvo entre canciones para dirigirse directamente al público, preguntando quiénes eran ecuatorianos, guatemaltecos y mexicanos en la audiencia, antes de pronunciar la frase que rápidamente se volvió viral.

La cantante no solo ofreció un concierto cargado de energía y referencias culturales latinas, sino que también utilizó el escenario para enviar un mensaje directo sobre su postura respecto a la presencia de agentes del ICE en eventos masivos, especialmente aquellos con audiencias mayoritariamente inmigrantes o latinas.

Durante la noche de apertura de su Little Miss Drama Tour el pasado 11 de febrero de 2026 en California, la rapera Cardi B lanzó fuertes declaraciones contra la agencia estadounidense Immigration and Customs Enforcement (ICE), generando rápidamente reacciones y controversia en redes sociales y medios nacionales e internacionales.

“Si el ICE entra aquí, vamos a saltarles encima. ¡Tengo gas pimienta para osos en el backstage! No se van a llevar a mis fans”, expresó la cantante.

Este tipo de advertencias formó parte de un segmento del concierto que llamó la atención por mezclar cultura —al interpretar brevemente la tradicional La Cucaracha— con un mensaje de protección hacia sus seguidores latinos, señala elimparcial.com

Su declaración fue recibida con fuertes ovaciones y gritos de apoyo por parte de la multitud, lo que demuestra la conexión que tiene con ese público y la sensibilidad de este tema en comunidades inmigrantes y de diversas raíces culturales.

La advertencia de Cardi B no se limitó a una crítica pasiva de las políticas migratorias: la rapera fue enfática al señalar que, si agentes del ICE se presentaran en su evento, ella respondería y “defendería” a sus fans, incluso con el uso de gas pimienta que dijo tener disponible en el backstage.

La frase “No se van a llevar a mis fans” se ha viralizado en redes, donde se han difundido videos y publicaciones que citan textualmente sus palabras, generando debates entre seguidores y detractores.

Este no es el primer momento en el que Cardi B usa su plataforma para hablar sobre política y temas sociales sensibles; ha ganado notoriedad por su franqueza al tratar asuntos que afectan a comunidades específicas dentro de su base de fans y el público en general.

La declaración de la artista se produce en un momento en que las políticas de inmigración en Estados Unidos y la actividad de la agencia ICE han sido temas de debate público constante, incluidos incidentes recientes de confrontaciones y acciones que han afectado a comunidades inmigrantes.

Su postura ha sido comparada con comentarios anteriores de artistas como Bad Bunny, quien durante su discurso en los Grammy hizo una referencia clara contra el ICE al pronunciar “ICE out”, un lema que ha ganado tracción entre figuras del entretenimiento y activistas.

Tras la declaración de Cardi B, diversas reacciones han comenzado a circular en redes: desde mensajes de apoyo de seguidores que celebran su defensa de la comunidad latina hasta críticas por parte de figuras conservadoras o simpatizantes de políticas más estrictas de inmigración.

Es importante mencionar que hasta el momento no se ha registrado la presencia de agentes del ICE en el concierto ni se ha confirmado ningún intento de intervención en eventos musicales similares, por lo que la advertencia se ha interpretado más como una declaración de postura que como un reporte de hechos concretos.

Durante esa primera noche de su gira, la rapera también incluyó otros momentos de celebración cultural y musical, interpretando algunos de sus éxitos más populares como I Like It, que mezcla ritmos latinos con hip hop y que contó con respuestas entusiastas de la audiencia.

Mientras tanto, su discurso anti-ICE ha añadido una dimensión política a una gira que muchos esperaban solo por su contenido musical, llevando a que temas como migración y derechos de la comunidad latina sean parte de las discusiones que rodean el tour.