$!Arremete y exige respeto Emiliano Aguilar al cantante Arcángel

Entre ellos destacó Emiliano Aguilar, intérprete de regional mexicano e integrante de la dinastía Aguilar, quien no solo arremetió en contra del cantante, también le exigió respeto para México, detalla milenio.com

Las declaraciones del rapero se viralizaron y desataron críticas en su contra. Incluso algunos influencers y personalidades del medio artístico lo cuestionaron.

Arcángel se posicionó entre las principales tendencias de redes sociales tras ‘defender’ la colonización española en América Latina, esto durante un show que ofreció el pasado 14 de mayo en la Arena Movistar de Madrid, España.

“Arcángel, respeta a México o nos pegamos un tiro. Eso estuvo demás, perr*”, dijo. El hijo de Pepe Aguilar hizo énfasis en México, un territorio donde sus pueblos originarios sufrieron la conquista española al grado de ser conocido, en aquel entonces, como La Nueva España.

El cantante publicó un video en su cuenta oficial de TikTok, donde lanzó una contundente advertencia a Agustin Santos, nombre real de Arcángel, por sus declaraciones sobre la conquista española en Latinoamérica.

Eso no fue todo, pues Emiliano Aguilar publicó otro video en donde amenazó al rapero.

“Chin* tu madr*, pinch* Arcángel, la neta no te metas con los mexicanos, carnal. A nosotros nos pel*s la pura vrg*. A los mexicanos se les respeta, caele a México a decir esas mam.., una pin.. verg. y ching* a su madr* Arcángel”, dijo.

Las declaraciones del intérprete de música ranchera se viralizaron en redes y causaron revuelo entre los usuarios. Mientras algunos lo respaldaron, otros señalaron que las palabras que utilizó tampoco habrían sido las adecuadas para pronunciarse al respecto.

“Gracias por hablar de miles de nosotros”, “Arcángel como ya va de salida”, Ya lo cancelamos en todas las plataformas”, “Se tenía que decir y se dijo”, ”A México se le respeta.”

Emiliano Aguilar cerró el tema con otro video: “No nada más es para Arcángel, es para todas las personas que están hablando de México. Aquí está un mexicano que está dispuesto a morir por su gente, aquí andamos a la orden”.

Hasta el momento, Arcángel no le ha contestado a Emiliano Aguilar, pero sí publicó un comunicado en sus redes sociales donde defendió su punto de vista.

El rapero aprovechó su reciente visita a España para compartir su opinión sobre la conquista a pueblos originarios de América Latina, no mencionó a un territorio en específico, pero hizo referencia a las peticiones que algunos mexicanos han hecho para que el país europeo pida una disculpa por los hechos ocurridos hace más de 500 años.

“Los cabr*nes que se pasan diciendo por ahí que España le debe una disculpa a América. Cabr*n...¿Y esa estupidez, cabr*n? ¿En qué mundo tú vives, hijo de pu..? Ah, que se robaron el oro, que esto ¿Y las calles, y las escuelas, y las iglesias que construyeron pa’ que tú fueras educado hoy en día? ¿De dónde salió, hijo de pu..?. Yo estoy orgulloso de España. España no tiene que pedirle disculpas a nadie. Nosotros éramos indios, llegó esta gente y nos pusieron a hablar”, dijo.