Arrestan a Britney Spears por conducir en estado de ebriedad

La cantante estadounidense Britney Spears fue arrestada la noche del miércoles en el estado de California por presuntamente conducir bajo los efectos del alcohol, un incidente que vuelve a colocar su vida personal bajo el escrutinio público. De acuerdo con reportes difundidos por el medio de espectáculos TMZ, la artista de 42 años fue detenida por elementos de la California Highway Patrol en el Ventura County alrededor de las 21:28 horas. Tras el arresto, la intérprete fue trasladada a instalaciones policiales para completar el procedimiento correspondiente. Los registros oficiales indican que el ingreso formal se realizó a las 03:02 de la madrugada del jueves.

Horas después, a las 06:07 de la mañana, Spears fue liberada bajo los procedimientos legales establecidos. La cantante deberá comparecer ante un tribunal el próximo 4 de mayo, fecha en la que se revisará su situación jurídica, señala Luego de conocerse la noticia, la cantante eliminó su perfil de Instagram, lo que generó especulaciones entre seguidores y medios de entretenimiento sobre su reacción ante el episodio. Hasta el momento, no se han emitido declaraciones oficiales por parte de representantes o personas cercanas a la artista respecto a lo ocurrido. El incidente ocurre en un periodo en el que la vida personal de Spears ha estado constantemente bajo atención mediática desde que recuperó el control de su vida y patrimonio tras el fin de su tutela legal en 2021.