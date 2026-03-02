Arrestan a hijo de Cher, lo acusan de asalto y otros cargos criminales

Los hechos ocurrieron alrededor de las 19:00 horas, cuando la policía local recibió múltiples denuncias sobre un hombre que se comportaba de manera agresiva en el comedor de la escuela. Al llegar, los oficiales identificaron al sujeto como Elijah Allman.

Este incidente no es un hecho aislado, sino el más reciente de una serie de eventos que reflejan una lucha pública y privada con la salud mental y el abuso de sustancias, una batalla que incluso llevó a su famosa madre a buscar control legal sobre su vida financiera.

La vida de Elijah Allman, de 49 años, volvió a estar en el ojo público el pasado viernes. De acuerdo con informes policiales obtenidos por medios como Fox News, el hijo de Cher, la estrella del pop fue arrestado en las instalaciones de la St. Paul’s School en Concord, Nuevo Hampshire.

Según el reporte oficial, Allman estaba causando disturbios dentro de la prestigiosa institución educativa. Hasta el momento, no se ha revelado cuál era el motivo de su presencia en el campus ni si tenía algún vínculo formal con la preparatoria, conocida por ser una de las más exclusivas del país, señala elimparcial.com

Tras su detención, las autoridades presentaron cargos formales contra Allman. El hijo de Cher enfrenta cuatro delitos menores, lo que significa que son infracciones graves pero de menor peso que un delito mayor.

Los cargos específicos fueron allanamiento de morada criminal, tras ingresar o permanecer en una propiedad privada sin autorización, amenaza criminal, por intimidar a una persona con causarle daño, dos cargos de agresión simple, implicado por causar lesiones leves o realizar actos ofensivos contra otra persona.

Además, se le imputó una violación por conducta desordenada. Es importante aclarar que, bajo las leyes del estado de Nuevo Hampshire, la conducta desordena no se clasifica como un crimen, sino como una infracción de carácter civil.

Tras el arresto, Elijah Allman fue puesto en libertad después de pagar una fianza, quedando a la espera de las próximas audiencias judiciales.

Este arresto se suma a una serie de incidentes recientes que han encendido las alarmas sobre el estado de salud de Allman. Uno de los más graves ocurrió en junio de 2025 en el condado de San Bernardino, California. En esa ocasión, la policía acudió a su domicilio tras un reporte de disturbios y, al ingresar, encontró drogas en el lugar, lo que derivó en su hospitalización.

Estos episodios recurrentes han sido un foco de tensión y preocupación dentro de la familia, especialmente para Cher, quien ha intentado intervenir para proteger a su hijo.

La vida de Elijah Allman no puede entenderse sin el contexto de sus padres. Es hijo de Cher y Gregg Allman, líder de la legendaria banda The Allman Brothers Band.

La pareja se casó en 1975 y se divorció en 1979, en medio de una tormenta mediática marcada por los problemas de adicción de Gregg y la feroz exposición pública que ya comenzaba a definir la era moderna de la prensa del corazón.