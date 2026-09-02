Arrestan a Luis de Llano por incumplir sentencia a Sasha Sokol

El productor Luis de Llano fue arrestado este miércoles en Ciudad de México por incumplir dos órdenes judiciales relacionadas con la sentencia por daño moral a Sasha Sokol. La detención se debe a su negativa de disculparse públicamente y publicar la síntesis del fallo.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México realizaron el arresto alrededor de las 18:13 horas, en cumplimiento de los mandatos emitidos por una juez del Tribunal Superior de Justicia capitalino. El equipo jurídico de Sasha Sokol detalló que la acción busca obligar al productor a cumplir con las obligaciones establecidas.

El caso se remonta a la demanda por daño moral interpuesta por la cantante Sasha Sokol contra Luis de Llano, derivada de la relación que mantuvieron cuando ella era menor de edad. Una sentencia previa dictaminó la responsabilidad del productor en este asunto. Las medidas de apremio son herramientas legales para asegurar el cumplimiento de resoluciones judiciales.

El primer incumplimiento está relacionado con la negativa de Luis de Llano a grabar y presentar ante el juzgado una disculpa pública dirigida a la cantante y actriz. El segundo corresponde a su negativa a publicar la síntesis de la sentencia judicial en la que se confirmó su responsabilidad por daño moral contra Sasha Sokol, informó la representación legal de la cantante.

Cada una de las órdenes de arresto establece una duración de 15 horas. Ambas medidas son acumulables, lo que implica un total de 30 horas de detención para el productor.

El Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México contempla diferentes medidas de apremio, incluyendo multas y arrestos administrativos de hasta 36 horas, según la información proporcionada por el equipo legal de Sasha Sokol.

La representación legal de Sasha Sokol señaló que las órdenes de arresto no son un hecho aislado. Estas acciones llegan después de meses de presuntos incumplimientos, multas que no habrían sido atendidas y múltiples requerimientos realizados por la juez.

El equipo jurídico advirtió que, si Luis de Llano continúa incumpliendo la sentencia y desatendiendo las órdenes judiciales, podría configurarse un delito que contempla una pena de hasta cinco años de prisión.