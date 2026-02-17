Arrestan a Shia LaBeouf, después de un altercado en Nueva Orleans

Según el portal TMZ, un testigo aseguró que LaBeouf fue “escoltado fuera de un bar cercano por razones desconocidas”, y el enfrentamiento se produjo después de ese episodio.

El incidente tuvo lugar poco después de la medianoche, a las afueras de un bar ubicado en el famoso French Quarter, donde el actor de Transformers tuvo que ser atendido por paramédicos.

Shia LaBeouf fue arrestado tras un presunto altercado físico durante las celebraciones de Mardi Gras en Nueva Orleans, confirmaron fuentes de Variety.

Las autoridades locales informaron que el intérprete enfrenta “dos cargos por simple agresión”, según consta en los registros judiciales consultados por el medio estadounidense, señala infobae.com

La carrera de LaBeouf ha estado marcada por varios episodios de comportamiento errático y conflictos legales. Entre los antecedentes más notorios se encuentra la demanda presentada por la cantante FKA Twigs, quien lo acusó de “agresión sexual, maltrato y causar angustia emocional”. Este litigio se resolvió en julio del año pasado.

Durante los días previos al arresto, Shia LaBeouf fue visto en varios bares del barrio Uptown, donde empleados y clientes relataron episodios de conducta inusual.

En el bar Ms Mae’s, el portero Robert Skuse afirmó que el actor llegó “en estado ebrio y algo beligerante” y, en medio del bullicio del desfile Bacchus, intentó llamar la atención preguntando: “¿Sabes quién soy?”.

El personal decidió pedirle que se retirara tras intentar desempeñarse como “cantinero de celebridad”. La bartender Kyle Catarouch recordó que LaBeouf insistía en pagar con tarjeta a pesar de la política de solo efectivo. Ella le respondió: “¿Por qué no vuelves a cavar hoyos?”, en alusión a una de sus películas más conocidas.

Otros testigos relataron que el actor fue visto en el club Dos Jefes, donde, según un asistente, “era más ruidoso que todos y daba instrucciones de actuación a una chica en la barra”.

La copropietaria del bar 45 Tchoup, Deb Shatz, aseguró: “Sí, estuvo aquí y estaba totalmente tranquilo. Vino dos veces: el fin de semana anterior y el viernes”.

Aunque algunos empleados de bares describieron la presencia del actor como problemática, uno de ellos, que prefirió el anonimato, llegó a declarar: “Está aterrorizando la ciudad”. Otros, en cambio, lo percibieron de buen humor y accesible con quienes le solicitaban fotos.

Según quienes coincidieron con él durante el Mardi Gras, LaBeouf habría estado alojándose en un alojamiento de lujo en Uptown, cerca de los desfiles más concurridos. El personal de Brothers III Lounge también confirmó que el actor visitó ese emblemático local durante el fin de semana festivo.

Hasta el momento, los representantes de Shia LaBeouf no han respondido a las solicitudes de comentarios sobre su comportamiento durante el carnaval ni sobre las circunstancias de su detención.

A lo largo de casi dos décadas, Shia LaBeouf ha acumulado múltiples antecedentes legales, principalmente relacionados con arrestos por conducta desordenada, ebriedad pública y agresiones menores, así como demandas civiles por abuso.