El también compositor ganó el premio al Mejor álbum de rap por su disco MICHAEL , mientras que su canción Scientists and Engineers ganó el premio a la Mejor interpretación de rap y la Mejor canción de rap.

“Acabo de hablar con un funcionario que me dice que es un delito menor y que no tiene nada que ver con lo que pasó hoy aquí dentro de la arena. Probablemente será liberado una vez que se solucione el problema”, reportó Chris Gardner, reportero del medio estadunidense The Hollywood Reporter, a través de redes.

El jefe de los Grammy, Harvey Mason Jr., pasó un tiempo hablando con seguridad y el equipo de Mike antes de regresar al backstage. El equipo del rapero declinó hacer comentarios, según medios estadounidenses.

Se informó que Mike será liberado del Crypto.com Arena más tarde en la noche, probablemente una vez que termine la ceremonia de los Grammy. No está claro por qué las autoridades tuvieron que detenerlo de esa manera.