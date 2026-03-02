Arrestan de nuevo al actor Shia LaBeouf, en Nueva Orleans

El nuevo cargo de Shia LaBeouf está vinculado con su arresto inicial ocurrido el 17 de febrero durante las celebraciones del Mardi Gras. En aquella ocasión, LaBeouf fue detenido tras un presunto altercado en el Royal Street Inn & R Bar, donde habría estado involucrado en una confrontación física.

De acuerdo con reportes de Associated Press y The Guardian, el intérprete de 39 años se entregó voluntariamente a las autoridades el sábado 28 de febrero, previo a una audiencia de fianza. Posteriormente pagó 5 mil dólares y fue liberado.

El actor Shia LaBeouf volvió a enfrentar problemas legales tras ser arrestado nuevamente en Nueva Orleans, donde ahora enfrenta un cargo adicional por agresión simple.

Según un informe policial citado por la revista People, uno de los denunciantes aseguró haber sido golpeado “en la cara con el puño cerrado”, lo que presuntamente le provocó una dislocación nasal. El propio afectado declaró que tuvo que “empujar su nariz a su lugar”.

El documento también señala que el actor habría utilizado repetidamente un insulto homofóbico durante el incidente, señala quien.com

Como parte de las condiciones judiciales tras el arresto inicial, se ordenó que LaBeouf se inscribiera en un tratamiento por abuso de sustancias, se sometiera a pruebas antidrogas y cubriera una fianza de 100 mil dólares.

Antes de este nuevo arresto, Shia LaBeouf habló abiertamente sobre el episodio en una entrevista con el periodista Andrew Callaghan, transmitida por Channel 5 y grabada previamente a los recientes acontecimientos.

Durante la conversación, el actor reconoció su responsabilidad, aunque cuestionó la necesidad de regresar a rehabilitación: “Mi comportamiento fue una mier... Tengo que lidiar con eso”, admitió.

“¿Significa eso que tengo que volver a rehabilitación? Simplemente no me interesa. No creo que tenga las respuestas. Simplemente no... de verdad que no. Si realmente quisiera hacerlo, iría”, dijo.

Las declaraciones reavivaron el debate público en torno al historial personal y legal del actor, cuya carrera ha estado marcada tanto por el reconocimiento artístico como por controversias fuera de la pantalla.