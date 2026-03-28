Arrestan el golfista Tiger Woods tras provocar accidente automovilístico

Tiger Woods conducía una camioneta tipo SUV cuando intentó rebasar a alta velocidad a un camión en una avenida de dos carriles. La maniobra resultó fallida; el coche del golfista rozó el remolque del camión, perdió el control y terminó volcado sobre uno de sus costados, según muestran imágenes difundidas por el medio estadounidense.

De acuerdo con TMZ, el accidente ocurrió la tarde del 27 de marzo de 2026 en Jupiter Island, una exclusiva zona residencial al norte de Miami.

Tiger Woods sumó un nuevo y polémico capítulo a una carrera tan brillante como accidentada. Esta vez, el legendario golfista de 50 años fue arrestado en Florida tras provocar un accidente automovilístico que terminó con su camioneta volcada, y que habría sido ocasionado tanto por la imprudencia como por un probable estado de intoxicación.

A pesar de lo aparatoso del accidente, Woods logró salir por su propio pie, arrastrándose por la puerta del pasajero, sin lesiones visibles, mientras que el conductor del camión tampoco resultó herido, informó quien.com

Según el informe del sheriff del condado de Martin, Tiger Woods mostraba signos evidentes de alteración; comportamiento lento, dificultad para hablar y apariencia “altargada”, según explican medios estadounidenses.

Aunque una prueba de alcoholemia arrojó resultado negativo, los agentes sospechan que Woods conducía bajo los efectos de medicamentos o alguna sustancia. El propio golfista se negó a realizar una prueba de orina, lo que en el estado de Florida constituye un delito adicional.

Ante esta situación, el arresto del legendario deportista fue inmediato, con cargos por conducir “bajo la influencia” (DUI), daños a la propiedad y negativa a someterse a pruebas toxicológicas. Como marca la ley local, Woods deberá permanecer detenido al menos ocho horas antes de poder acceder a una fianza.

Este incidente revive tristes episodios del pasado, ya que no es la primera vez que el nombre de Tiger Woods aparece en un reporte policial relacionado con su forma de manejar.

En 2017 fue detenido en circunstancias similares, también en Florida, en un caso que posteriormente atribuyó al consumo de medicamentos recetados.

Este nuevo episodio llega, además, en un momento particularmente delicado para el deportista, quien había comenzado a sonar nuevamente en el circuito competitivo tras meses de ausencia, y ahora su posible participación en el Masters de Augusta (torneo que ha ganado en cinco ocasiones) queda en suspenso.