$!Arriesgarse con todo y miedo nos lleva a superar obstáculos, es el mensaje de Orlando Moguel, en la cinta ColOZio

“Precisamente mi personaje Mundo en la película ColOZio es lo que representa, un ser lleno de miedos, que lo más grande que ha hecho es tener un auto viejo, y va descubriendo cómo al arriesgarse a vivir una aventura no planeada va superando toda clase de circunstancias, el público se lleva eso de él, cómo se descubre luchando por superarse a sí mismo”.

“Es ahí donde aparece mi personaje Mundo a quien no conocen, es alcohólico y trabaja en una oficina gubernamental, que vive enamorado de un personaje que se llama Pili, pero tiene mucho miedo de acercarse a ella”.

“Y justamente en esta travesía los personajes recorren varios escenarios, pueblos, desiertos, ríos y de pronto cuando vas viendo la historia, te topas con escenarios sicodélicos y sientes que no vas entendiendo qué pasa. Entonces es muy sui géneris la película, pero prácticamente de eso se trata”, explica Moguel.

Y es que ‘Mundo’ es un reflejo precisamente del León en el Mago de OZ porque es cobarde carece de valor alguno, que no ha hecho nada importante en su vida y solo a través de la aventura de esta cinta descubre que puede superar sus frustraciones, como la de ligarse a Pili, su compañera de trabajo.

“La premier mundial fue en el festival de Roterdam , y ya verla en el cine ya fue otra cosa, cómo reaccionó el público y la vi desde otro punto de vista y me encantó la película, es divertida, ácida, de humor negro, oscura”.

ColOZio fue concebida para un circuito de festivales, nunca se pretendió filmar para llevarla a nivel comercial, sino festivalero

Es una comedia de humor negro, con situaciones que no nos hubiéramos imaginado, inclusive hasta se hace un homenaje a la película de Goldfinch, de Nicole Kidman, se ven ninfas, brujas, entonces hay momentitos muy fantásticos por los que van cruzando los personajes.

“Aquí es una versión más divertida, distinta y es bueno que de repente como personas, ver historias contadas desde un punto de vista inteligente”, finalizó.

‘La corazonada me ayuda a elegir’

Orlando Moguel compartió que cuando decide estar en un proyecto, primero se deja llevar por la corazonada, y después porque no sean historias superficiales.

“Me dejo guiar por la corazonada, pero también por que sean historias distintas a las telenovelas rosas, y no porque no las haga, sino porque prefiero poner en riesgo mi capacidad actoral, incluso arriesgarme físicamente de qué es lo que puedo llegar a hacer”, dijo.

“Por ser Mundo un personaje alcohólico y ser tan temeroso vi que podía sacarle mucho jugo, aunque reconozco que me daba miedo rayar en lo falso, y cuando leí el guión no entendí muchas cosas, pero al ver el concepto terminado, te das cuenta que es una historia bien contada que no es fácil de digerir, hay que verla 2 o 3 veces para entenderla bien; y sí era complicado resolver cómo lo podía hacer para que mi personaje estuviera en una línea muy precisa, pero afortunadamente fluyó muy bien”.