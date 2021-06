Miley Cyrus, Elton John y más hacen sus propias versiones de temas de Metallica

En esta producción de aniversario ya se puede escuchar la versión de “Nothing Else Matters” que Miley Cyrus ha grabado junto a WATT, Elton John, Yo-Yo Ma, Robert Trujillo y Chad Smith para el disco de versiones del “Black Album” de “The Metallica Blacklist”.

Desde St. Vincent, hasta Mon Laferte, pasando por Phoebe Bridges hasta Ha-Ash. La variedad que contendrá el The Metallica Blacklist, es una de las noticias más extrañas y atractivas en el mundo musical.

“Durante el periodo de confinamiento por el coronavirus, también he estado trabajando con Gorillaz y gente así. No he hecho nada de mi propio proyecto pero sí que he estado haciendo cosas geniales con otras personas”.

“Hemos trabajado en un disco de versiones de Metallica y estoy aquí trabajando en ello. Tenemos mucha suerte de poder continuar trabajando en nuestro arte durante todo esto. Al principio, no conseguí inspirarme, pero ahora me he encendido mucho”, afirmó en su momento.

Metallica no tiene miedo a arriesgarse y, por eso, ha anunciado la salida de “The Metallica Blacklist”, en el que ha vuelto a grabar el “Black Album” junto a artistas de todos los géneros musicales, incluyendo “Enter Sandman” junto a Juanes y “Nothing Else Matters” con Myley Cyrus y Elton John, entre otros. Su estreno tendrá lugar el 10 de septiembre.

Enter Sandman – Alessia Cara & The Warning

Para los gustos más afines con la cultura anglosajona, en el compilado estarán presentes algunos integrantes de los Foo Fighters, Elton John, Cage The Elephant, Portugal. The Man e incluso el compositor y chelista Yo-Yo Ma, que ha trabajado, por ejemplo, con el mítico John Williams en el score de Memorias de una geisha.

Enter Sandman – Rina Sawayama

Enter Sandman – Weezer

Sad But True (Live) – Sam Fender

Sad But True – Jason Isbell and the 400 Unit

Sad But True – Mexican Institute of Sound feat. La Perla & Gera MX

Sad But True – Royal Blood

Sad But True – St. Vincent

Sad But True – White Reaper

Sad But True – YB

Holier Than Thou – Biffy Clyro

Holier Than Thou – The Chats

Holier Than Thou – OFF!

Holier Than Thou – PUP

Holier Than Thou – Corey Taylor

The Unforgiven – Cage The Elephant

The Unforgiven – Vishal Dadlani, DIVINE, Shor Police

The Unforgiven – Diet Cig

The Unforgiven – Flatbush Zombies feat. DJ Scratch

The Unforgiven – Ha*Ash

The Unforgiven – José Madero

The Unforgiven – Moses Sumney

Wherever I May Roam – J Balvin

Wherever I May Roam – Chase & Status feat. BackRoad Gee

Wherever I May Roam – The Neptunes

Wherever I May Roam – Jon Pardi

Don’t Tread on Else Matters – SebastiAn

Don’t Tread on Me – Portugal. The Man

Don’t Tread on Me – Volbeat

Through the Never – The HU

Through the Never – Tomi Owó

Nothing Else Matters – Phoebe Bridgers

Nothing Else Matters – Miley Cyrus feat. WATT, Elton John, Yo-Yo Ma, Robert Trujillo, Chad Smith

Nothing Else Matters – Dave Gahan

Nothing Else Matters – Mickey Guyton

Nothing Else Matters – Dermot Kennedy

Nothing Else Matters – Mon Laferte

Nothing Else Matters – Igor Levit

Nothing Else Matters – My Morning Jacket

Nothing Else Matters – PG Roxette

Nothing Else Matters – Darius Rucker

Nothing Else Matters – Chris Stapleton

Nothing Else Matters – TRESOR

Of Wolf and Man – Goodnight, Texas

The God That Failed – IDLES

The God That Failed – Imelda May

My Friend of Misery – Cherry Glazerr

My Friend of Misery – Izïa

My Friend of Misery – Kamasi Washington

The Struggle Within – Rodrigo y Gabriela