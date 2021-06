Artistas mexicanos se suman a la reedición de disco de Metallica

Los artistas mexicanos que formarán parte del elenco de 53 voces que versionarán grandes clásicos de esta legendaria banda de metal como Nothing Else Matters, Enter Sandman o The Unforgiven, son The Warning, Ha*Ash, José Madero (Panda), el Instituto Mexicano del Sonido Feat. La Perla y Rodrigo y la Perla, esto de acuerdo con información de Infobae.

Otros artistas internacionales de diferentes estilos como Juanes, Miley Cyrus, Elton John, J. Balvin, Biffy Clyro, Mon Laferte o David Gahan (Depeche Mode) participarán en esta reedición remasterizada que saldrá a la venta el próximo 10 de septiembre.

Además, se publicará en todas las versiones posibles, con una “deluxe box” que incluirá el disco original remasterizado en vinilo y CD, un “picture disc” (disco ilustrado) de “Sad But True”, el EP (versión extendida) de “Live at Wembley”, un doble LP del “Live in Moscow”, dos CD de entrevistas, cinco de mezclas, seis CD y DVD de directos y un librero de 120 páginas con imágenes inéditas.