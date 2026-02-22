Artistas posponen sus conciertos de este fin de semana por ola de violencia

La ola de violencia registrada este domingo provocó que varios artistas pospusieran sus presentaciones, luego de que el operativo en el que fue abatido Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, en Jalisco afectara la movilidad en distintas carreteras y ciudades cercanas a Jalisco.

Uno de los grupos que tuvo que reagendar fue La Arrolladora Banda El Limón de René Camacho, que se presentaría este domingo en Jacona, Michoacán. El concierto fue movido para el próximo 27 de febrero.

“Teníamos cita con la ‘Arrolladora terapia’ el día de hoy... se pospone el concierto por cuestiones ajenas a la empresa, ajenas a la banda”, informó Julio Haro, vocalista de la agrupación, a través de un video dirigido a sus seguidores.

La situación también afectó al cantante sinaloense Jesús Uriarte, quien quedó atrapado en la carretera en Nayarit tras los bloqueos, lo que impidió que él y su equipo llegaran a la presentación que tenían programada.

“En varios puntos las carreteras están bloqueadas, por esos motivos no vamos a poder llegar al evento, aquí están dos tráiler quemados, nosotros estamos por la zona de Nayarit”, explicó el cantante en un mensaje grabado desde el lugar.

Por otra parte, Max Peraza se presentó la noche de este sábado junto a La Adictiva en el Auditorio Telmex de Guadalajara, pero quedó atrapado en la ciudad debido al caos generado por la situación.

“La ciudad es un caos, desgraciadamente, nosotros íbamos a salir a las 11:00 de la mañana, desgraciadamente no pudimos”, relató en sus historias de Instagram.

Peraza compartió en sus historias un video desde un hotel ubicado en la zona poniente de Guadalajara, frente a la Glorieta Minerva, donde se observa a un tumulto de personas intentando ingresar para hospedarse tras la cancelación de vuelos.