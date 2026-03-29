‘Asalta’ Belinda a pasajeros de camión urbano en su regreso a Ciudad de México

Al grito de “Ya se la saben”, la cantante sorprendió a los pasajeros haciéndose pasar por una asaltante, causado el asombro entre los pasajeros, quienes simplemente accedieron a las petiociones de la cantante, mientras grababan el divertido momento.

Tras su regreso a México, Belinda no perdió la oportunidad de bromear un poco durante la noche del sábado, donde rodeada por amigos y compañeros del trabajo, aprovechó para entrar en el personaje de una delincuente y “asaltar” a las personas dentro de un camión.

Belinda está de regreso en México para sumarse a la fiebre mundialista, después de que desde enero del 2026 se mudara temporalmente a España por las grabaciones de la serie Carlota donde ella es protagonista.

Y es que la famosa estuvo 24 horas en el país, como anunció a través de sus redes sociales. “Voy a grabar el video de una canción muy importante”, reveló la celebridad. Se trata de la próxima colaboración de la artista con Los Ángeles Azules, el cual promete ser la obsesión del Mundial 2026, señala record.com

Como era de esperarse, en redes sociales, se hizo viral el video en el que se ve a la cantante de La Mala subiendo al camión mientras utiliza el mismo tono de voz que el de su personaje de Daniela en la serie de Mentiras.

La intérprete de ‘Luz sin Gravedad’ lleva el cabello suelto y un vestido corto de color dorado cuando sube a un camión con luces neón sosteniendo un micrófono en una de sus manos.

Ella sigue avanzando en su papel de ladrona: “Dame lo que tengas, eso es Cartier”, expresa mientras avanza en el camión y desata fuertes risas entre los Internautas. Después de un rato, ella regresa por donde vino, deteniendo su actuación.

El momento causó risas entre los Internautas, que celebraron el sentido del humor de Belinda y se preguntaron qué hacía en un camión.

Comentarios como: “Belinda es una princesa por eso la queremos mucho en México”, “Hasta robando se escucha hermosa”, “Belinda siempre sorprende es una mujer muy agradable”, “Bely siempre sin igual una Reyna. y todo le sale perfecto linda Bely”, “Se te quiere mucho y se te admira Belinda, eres un gran ser humano”, “Belleza de reina, hermosa, perfecta, mujer divina”, son algunos de los comentarios que se pueden leer en la publicación.