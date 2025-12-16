Asegura Alex Lora que no dejará el rock, tras presentar canción infantil

Alex Lora, líder de El Tri, habló públicamente sobre los comentarios que surgieron tras presentar una canción dirigida al público infantil.

La aparición del tema generó versiones sobre un posible cambio de rumbo en su trayectoria musical, pero el músico aseguró que no planea alejarse del rock, género que ha marcado su carrera durante décadas.

La información fue compartida por el propio Lora durante un encuentro reciente con medios de comunicación, donde explicó el contexto de esta nueva canción y fijó su postura sobre la diversidad musical y la censura, de acuerdo con Infobae.

La canción “Música es amor” nació, con la intención de acercar a niñas y niños a la música desde temprana edad, explicó el artista.

Señaló que el objetivo es promover el juego creativo y el interés por los instrumentos musicales como una alternativa positiva.

En sus palabras, la canción busca que los menores “jueguen a la música y no quieran jugar a la violencia”. Añadió que un niño que se acerca a un instrumento “ya nunca va a querer jugar con un arma mortal”, de acuerdo con elimparcial.com.

El músico descartó cualquier retiro del rock. Aclaró que su incursión en un tema infantil no representa un cambio definitivo en su carrera. Lora reiteró que el rock sigue siendo el eje de su trabajo artístico y recordó que su repertorio continúa vigente con canciones como “Chavo de Honda”, “Oye cantinero” y “Perro negro”, que forman parte de la historia del género en México.

Durante la charla con la prensa, Lora fue consultado sobre la discusión pública en torno a la censura de ciertos géneros, como los corridos tumbados y los narcocorridos.

Aseguró que todas las expresiones musicales tienen un lugar en la sociedad si logran conectar con el público. Señaló que es la gente quien, con el paso del tiempo, decide qué propuestas permanecen y cuáles no. En este contexto afirmó: “Nosotros no somos nada para juzgar a nadie”.

Lora también se refirió a estilos como el reguetón, los cuales considera parte de la evolución cultural. Indicó que no cierra la puerta a ningún género y resumió su postura al afirmar que “toda la música es bonita”.

Recordó que esta visión se reflejó en proyectos como su disco Sinfónico, donde integró orquesta y exploró ritmos como bolero, tango y música popular mexicana, sin dejar de lado la base del rock and roll.