“A pesar de hoy en este primer concierto salí a dar todo como acostumbro, esta noche parte del público me puso en una situación difícil como ser humano y como cantante, me desequilibró como Artista, en 48 años de carrera jamás me había pasado esto, y asumo mi responsabilidad pero no puedo aceptar faltas de respeto cuando lo único que traigo conmigo es mi voz, mi canto, mi amistad y mis bendiciones”, escribió.

“Pido disculpas al público que fue a pasársela bien y que saben que la Artista les va a cumplir y les va llenar el alma de amor, quiero decirles que ahora mismo no me siento bien como ser humano y mucho menos como artista, pero si, me comprometo a que el show de mañana será completamente lleno de amor y música, gracias por su comprensión los espero mañana”.

Al parecer, cuando ella estaba platicando con el público entre canción y canción, algunos asistentes comenzaron a chiflarle y a gritarle que siguiera cantando, pues, ellos ‘’habían pagado por escucharla cantar y no para escucharla hablar’’.

Alguien que se identificó como Jaime Ruvalcaba le escribió en sus redes diciendo que de verdad la admira, respeta y que su música es completamente incomparable, pero que la gente paga para ir a escucharla cantar esas piezas icónicas, paga perderse en su música en sus líricas de amor y desamor.

“El público no paga para ir a escuchar discursos de polémicas de los países de Latinoamérica. Yo pago para irme a desahogar de los problemas que existen y perderme en lo que esperaba fuera dos horas de música incomparable de tu maravillosa música y salí de ahí regañado por solo contestar la verdad, me sentí como si hubiera cometido algo muy malo por solo contestar que sólo queríamos escucharte cantar y no escuchar discursos por salir a marchar en una marcha del INE !!!!.... Te amo #anagabrieloficial !!!!!”.