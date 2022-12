$!Asegura Bad Bunny que ‘se retirará’ para tomar un descanso para dedicarlo a su salud

“Como la temperatura o algo así. Parece que una de mis cuerdas vocales estaba sufriendo y boom, sucedió. Y pensé, ‘Esto no puede estar pasando. Esta gente me está dando la energía Es la audiencia más eufórica que he tenido en toda la gira, ¿y voy a perder la voz? No es posible’ “, relató el cantante.

Tras ese momento decidió salir brevemente del escenario bebió té caliente e hizo ejercicios vocales hasta que recuperó la voz para cerrar el show de casi tres horas.

En la entrevista fue cuestionado sobre sus planes del próximo año, sin embargo, aseguró que la prioridad será descasar y su salud.

“Me estaré tomando un descanso. El 2023 es para mí, para mi salud física, mi salud emocional para respirar, disfrutar mis logros”, expresó seguro el cantante.

Aseguró que se dedicará a disfrutar de los éxitos que ha cosechado y que podrían llegar. “Vamos a celebrar. Vamos para acá, vamos para allá, vamos en el barco”, dijo.

Y aunque su creatividad lo mantienen en el estudio de grabación afirmó que no será nada formal hasta ahora. “Tengo un par de compromisos esporádicos y voy al estudio, pero no hay presión”, agregó el puertorriqueño.

World’s Hottest Tour batió récords de ingresos en 12 de los 15 mercados de Estados Unidos en los que se presentó, incluidos Nueva York, Chicago y Washington, con un promedio de 11.1 millones de dólares por espectáculo, el mayor promedio bruto de cualquier artista en cualquier género en la historia de Boxscore.