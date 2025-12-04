Asegura Cazzu que no habrá colaboración con Belinda

En entrevista retomada por la misma revista, Cazzu explicó su postura ante las versiones que circularon y aclaró qué ocurrió realmente en su interacción con Belinda. También expuso por qué considera que no es el mejor momento para pensar en un proyecto juntas, aunque no cerró la puerta a futuro.

Las especulaciones comenzaron tras un encuentro reciente entre ambas en un evento privado en la Ciudad de México, donde fueron reconocidas por GQ como Mujeres del Año 2025 . A partir de ese momento, usuarios en distintas plataformas retomaron el pasado amoroso en común con Christian Nodal y encendieron la conversación.

La artista argentina Cazzu habló por primera vez sobre los rumores que surgieron en redes sociales sobre una posible colaboración musical con Belinda.

El encuentro entre ambas cantantes fue captado en fotografías y videos durante el evento de GQ en la CDMX. La imagen de Cazzu y Belinda saludándose de manera cordial generó miles de comentarios y abrió la especulación sobre un posible trabajo en conjunto, detalla elimparcial.com

Para Cazzu, esto sorprendió porque, según dijo, la conversación entre ellas fue “normal” y sin expectativas de colaboración inmediata. Aclaró que, incluso, parte de sus comentarios previos sobre Belinda habían sido malinterpretados o repetidos fuera de contexto.

Cazzu afirmó que una colaboración musical en este momento no sería adecuada. Explicó que existe un contexto mediático que las envuelve y no corresponde a su trabajo artístico. “Es un contexto de mier..”, dijo al referirse a la narrativa que las vincula únicamente por haber tenido una relación con Christian Nodal.

La cantante señaló que tanto ella como Belinda han construido sus trayectorias con esfuerzo y que un proyecto conjunto quedaría asociado a un escándalo ajeno a su música. Añadió que no le gusta que se reduzca la imagen de ambas —y de otras mujeres involucradas— a un solo tema: “un chabón”.

Aun así, no descartó que más adelante puedan trabajar juntas, pero dejó claro que no será a corto plazo.

La argentina explicó que la reunión fue sencilla, respetuosa y sin tensión. Dijo que no hubo incomodidad y que ambas se trataron con cordialidad. Agregó que lo que conversaron coincide con lo que ella ya había expresado previamente, aunque comentó que algunas de sus declaraciones fueron tergiversadas después del evento.

Para Cazzu, el foco mediático sobre el vínculo con Nodal no corresponde al verdadero motivo de su encuentro: el reconocimiento profesional que ambas recibieron.

Durante la entrevista, Cazzu también habló sobre la trayectoria de Belinda. Compartió que la conocía desde antes del escándalo y que su música formó parte de una etapa importante de su preadolescencia.

Hasta el momento, Belinda no se ha pronunciado sobre el tema ni ha confirmado ningún proyecto musical con Cazzu.