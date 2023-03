Por el incumplimiento de sus responsabilidades como papá Luis Miguel podría ir a la cárcel, aseguró la revista española Diez minutos.

De acuerdo con la publicación, el cantante tiene una orden de aprehensión en México y aún enfrenta problemas con Alejandro Fernández por la gira en conjunto que no pudo concretarse.

La revista informó que Aracely Arámbula demandó a El Sol por no cumplir con la manutención de sus hijos Miguel y Daniel.

Presuntamente la actriz intentó llegar a un acuerdo con el cantante, pero esto no ha sido posible y la deuda de éste asciende a más de 4 millones 508 mil pesos.

El medio añadió que el cantante aún no resuelve sus problemas legales con Alejandro Fernández consecuencia de la cancelación de la gira que realizarían en 2016. Según la publicación, por esta situación tendría que pagar más 114 millones 159 mil pesos.

Hace unos meses, Carlos Bremen, el empresario amigo de Luis Miguel que lo ayudó a salir de su crisis financiera gracias a su bioserie, reveló que el cantante ya no tenía deudas y había saldado sus cuentas pendientes con Aracely Arámbula y Alejandro Fernández.

“Puede tener mil broncas, mil problemas, pero a la hora que agarra el micrófono es el mejor de Latinoamérica y es un héroe de México”, aseguró Bremer en un reciente encuentro con los medios de comunicación”.

“Luismi pagó absolutamente todo lo que debía, desde el pleito con Alejandro Fernández hasta el permiso de tránsito de su coche”, confirmó Bremen, de acuerdo con quien.com.

Aracely Arámbula ha manifestado en el pasado su preocupación por el estado de la relación de Luis Miguel con sus hijos Daniel y Miguel o, mejor dicho, por la falta de un vínculo real entre ellos y que, a la postre, podría afectar el desarrollo de la personalidad de sus hijos, hoy adolescentes, ante la falta de apego por parte de su papá.

“Yo preferiría compartir más tiempo con la familia, que ellos pudieran compartir también allá (con Luis Miguel), porque el tiempo no regresa. Yo le diría que tomara ese bálsamo de amor y de la manera más amorosa que no se pierda esos momentos con ellos, conmigo no, es con ellos”, declaró hace unos años, según recordó la revista Clase.