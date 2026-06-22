Aseguran que Luis Miguel está estable y que recibiría el alta hospitalaria

Medios españoles aseguraron que Luis Miguel abandonó el Hospital Mount Sinai de Nueva York, donde llevaba varias semanas ingresado.

De acuerdo con Semana, la evolución del cantante estaba siendo favorable, lo que permitió el alta médica en las últimas horas y su siguiente destino sería México, donde continuará recuperándose en un entorno más adecuado y con la discreción que tanto valora.

Luis Miguel estuvo hospitalizado en Nueva York, tras enfrentar un problema médico de consideración, de acuerdo con medios de espectáculos.

La primera versión sobre su ingreso a un hospital surgió el pasado 15 de mayo, cuando el programa de televisión El Gordo y La Flaca informó que el artista se encontraba internado en la ciudad estadounidense. En ese momento no se dieron a conocer mayores detalles sobre las causas de su hospitalización.

La periodista Gelena Solano, colaboradora de El Gordo y La Flaca, afirmó que el problema de salud fue serio, aunque aseguró que, de acuerdo con las versiones que recibió, el cantante se encuentra estable. Y plantó la posibilidad de que se le hubiera realizado una operación y que la de estos días fuera una nueva hospitalización.

Medios españoles han apuntado a que el artista de 56 años ha completado dos semanas de ingreso bajo la estricta supervisión del cardiólogo español Valentín Fuster.

Y que ante una evolución favorable, el equipo médico prevé otorgarle el alta para que se retire a su domicilio en México, de acuerdo con Semana.

La decisión ha sorprendido debido a que durante los últimos años el artista ha pasado largas temporadas en España, país donde mantiene una relación con Paloma Cuevas y donde ha establecido gran parte de su vida privada.

Fuentes cercanas al ámbito profesional de Luis Miguel confirman que el destino elegido para iniciar su recuperación postoperatoria será México, a fin de encontrar un entorno de máxima discreción y tranquilidad, alejado de la intensa presión mediática que ha generado su hospitalización.