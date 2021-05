Aseguran que Luis Miguel y Verónica Castro pasaron días en la casa de Acapulco del cantante

Los romances en la vida de Luis Miguel siguen acaparando titulares, y luego de que el diseñador Mitzy asegurara que el cantante cortejó a Verónica Castro hace varios años, ahora un periodista reveló que vio al “Sol de México” y la conductora llegando a la famosa casa de Acapulco.

“Se para la camioneta, se baja Luis Miguel y se baja Verónica Castro... Luis Miguel dio algunas indicaciones, o algo le dijo a su gente de seguridad por ahí, y se metieron, no me dieron tiempo de tomar fotos ni grabar, entonces pues dije ‘van a salir o algo’, estuve bastante horas esperando y nunca los vi salir, estuve muy tarde ahí y no salieron nunca”, contó Hanzel Zárate en entrevista para el programa De Primera Mano.

De acuerdo al periodista que más ha captado infraganti al intérprete de “La Incondicional”, Verónica llegó en el avión particular de Luis Miguel y su vestimenta la delató. “Era un vestido, pero muy ella, o sea, venía como si hubiera estado trabajando, de hecho, por eso la reconocí inmediatamente”.

Finalmente, el periodista contó que a pesar de que estuvo al acecho por más de 3 días, los artistas nunca salieron, y por eso no hay imágenes de ese encuentro que se suscitó hace más de 20 años. “Mis ojitos lo vieron, mi corazoncito lo sufrió y mi cartera lo lloró, o sea, todo completo”.