Días después de ausencia, Paquita la del Barrio, apareció en sus redes sociales agradeciendo a su público las muestras de afecto que recibió:

“Les agradezco muchísimo a toda esa gente que ha estado pendiente de mí, pero ya me escapé, no sé si del cielo o el infierno, realmente no les puedo decir, pero Dios me ha dado permiso de seguir existiendo. No quiero que dejen de creer en mí, los quiero mucho y les mando un abrazo a todos”.

Un trabajador de Paquita la del Barrio contó que la intérprete de Ratas de dos patas no sólo padece el dolor de la ciática, al parecer la cantante también está afectada por su diabetes y sus riñones que “trabajan en un sesenta o setenta por ciento”, condición que le imposibilita mantenerse de pie.

“La verdad está muy mal. Tiene muchos achaques de su edad que le han mermado la salud. De cajón, sufre de la presión, diabetes y sus riñones trabajan en un sesenta o setenta por ciento, por eso siempre está hinchada de las piernas y pies. También recientemente tiene problemas en la ciática”, dijo el hombre quien prefirió mantener en anónimo su identidad.