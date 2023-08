Al parecer el protagonista de películas como Top Gun, Far and Away y Cocktail quiere una nueva oportunidad con Vergara, reporta la revista británica Heat.

La actriz y empresaria ahora parece enfocada en promocionar su nueva línea de cosméticos Toty y disfrutar esta nueva etapa en su vida. Vergara recién compartió fotos en Instagram cenando en Tampa con su sobrina Claudia Vergara. Además fue con amigas al concierto de Taylor Swift.

Por su parte, Joe Manganiello es parte del elenco estelar de la película Nonnas, que está grabando en Nueva Jersey junto a Susan Sarandon y Vince Vaughn.