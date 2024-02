La nueva película del mexicano Alejandro González Iñárritu podría ser protagonizada por el estadounidense Tom Cruise de 61 años y ya está en negociaciones.

De acuerdo con quien.com, esta película será producida y distribuida por Warner Bros. y Legendary Entertainment, según informaron de fuentes cercanas al proyecto a IndieWire y Variety, quienes indicaron que ya están en negociaciones con el actor de Misión Imposible.

Deadline dio a conocer que algunas fuentes revelaron que Warner Bros. y Legendary Entertainment están en negociaciones para la película aún sin título del mexicano Alejandro González Iñárritu y que se espera sea protagonizada por Tom Cruise.

Hasta el momento se sabe muy poco del proyecto, pues los estudios decidieron manejarlo con la más alta confidencialidad.

Solo trascendió que el cineasta ha comenzado a reunirse con algunos actores en las últimas semanas, y uno de los primeros fue precisamente Tom Cruise.

Esta sería la primer película en inglés de Iñárritu desde que hizo The Revenant, en 2015, con el que ganó el Premio Oscar a Mejor Director y Leonardo DiCaprio, obtuvo la estatuilla como Mejor Actor.

De acuerdo con la publicación, este proyecto cuenta con un guión de González Iñárritu, coescrito en colaboración con Alexander Dinelaris y Nicolas Giacobone, así como la escritora mexicana Sabina Berman.

Con Warner Bros., Tom Cruise ha colaborado en películas como The Last Samurai, Magnolia, Eyes Wide Shut o Edge of Tomorrow.

Esta película será de gran magnitud para Iñárritu, luego de una pausa de casi siete años, y para Cruise sería su regreso triunfal a la pantalla grande después del éxito que consiguió con la primera parte de “Misión imposible: sentencia mortal”.

Hasta el momento, Cruise e Iñárritu no han colaborado juntos; pero el director ya ha trabajado con grandes personalidades de la pantalla grande como Michael Keaton, Emma Watson y Leonardo DiCaprio.