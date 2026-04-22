Así es ‘México 86’, la nueva película de Diego Luna sobre aquel épico Mundial

Para aumentar más la fiebre futbolera, en junio llega esta nueva película de Diego Luna que se adentra a la segunda Copa del Mundo que sucedió en nuestro país.
Aunque México acababa de pasar por toda la crisis que dejó el terremoto de 1985, ese Mundial fue histórico, entre otras cosas, porque era la primera vez que un país era sede por segunda ocasión del famoso certamen. También, ese año se vivó “La Mano de Dios” y el “Gol del Siglo” de Maradona, y fue la última vez que México llegó al quinto partido.
Inspirándose en todo este contexto, llega esta sátira de humor negro que narra cómo México logró obtener la sede de la Copa del Mundo de 1986 tras la renuncia de Colombia.
¿De qué trata México 86?
Cuando a último momento surge la oportunidad de organizar el Mundial del 86, un astuto burócrata mexicano, armado solo con agallas y audacia, se las ingenia para engañar a la FIFA y ganarle a Estados Unidos. Pero en un país donde los juegos de poder reinan, toda victoria tiene un precio.
¿Cuándo se estrena México 86?
La película de Diego Luna llegará a Netflix el 5 de junio, por lo que estará justo antes de que empiece la Copa Mundial de la FIFA 2026 y veamos cómo México recibe por tercera ocasión a este enorme evento.
Elenco de México 86
Esta película, llena de humor, audacia e ingenio mexicano, es protagonizada por Diego Luna (quien también es productor ejecutivo) como Martín de la Torre, personaje ficticio.
Igualmente, lo acompañan Karla Souza y Daniel Giménez Cacho, en compañía de Álvaro Guerrero, Memo Villegas, Juan Pablo Fernández, entre otros grandes talentos.
La película es dirigida por Gabriel Ripstein, quien hizo Mentiras, La Serie y será uno de los encargados de la serie, producida por Netflix, sobre la vida apasionada y turbulenta de Frida Kahlo y Diego Rivera.