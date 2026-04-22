Así es ‘México 86’, la nueva película de Diego Luna sobre aquel épico Mundial

Para aumentar más la fiebre futbolera, en junio llega esta nueva película de Diego Luna que se adentra a la segunda Copa del Mundo que sucedió en nuestro país.

Aunque México acababa de pasar por toda la crisis que dejó el terremoto de 1985, ese Mundial fue histórico, entre otras cosas, porque era la primera vez que un país era sede por segunda ocasión del famoso certamen. También, ese año se vivó “La Mano de Dios” y el “Gol del Siglo” de Maradona, y fue la última vez que México llegó al quinto partido.

Inspirándose en todo este contexto, llega esta sátira de humor negro que narra cómo México logró obtener la sede de la Copa del Mundo de 1986 tras la renuncia de Colombia.

¿De qué trata México 86?

Cuando a último momento surge la oportunidad de organizar el Mundial del 86, un astuto burócrata mexicano, armado solo con agallas y audacia, se las ingenia para engañar a la FIFA y ganarle a Estados Unidos. Pero en un país donde los juegos de poder reinan, toda victoria tiene un precio.