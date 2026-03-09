Así es ‘Mi Amigo el Sol’, nueva película mexicana que revive la mitología de Quetzalcóatl

La encantadora Soy Frankelda dejó con ganas de seguir viendo más animación hecha en nuestro país y próximamente se podrá ver el lanzamiento de Mi amigo el sol, nueva película mexicana que explora la mitología prehispánica a través de un padre y su hija.

En este caso, la cinta es una animación 2D que tomó casi siete años en ver la luz, pues la escritura de su guion empezó en 2019.

La historia sigue a Diego, un padre que trabaja vendiendo pinturas de mitología mexicana. Él y su hija Xóchitl viven en un edificio abandonado en la Ciudad de México y, mientras la niña pinta para conocer sus raíces y saber de dónde viene, el padre hace de todo con sus pinturas para salir adelante con su hija, hasta el punto de inventar cuentos para que los turistas se los compren.

Un día, Xóchitl pinta un mural que accidentalmente invoca a Quetzal, una versión bebé del dios todopoderoso Quetzalcóatl. Diego, en consecuencia, tendrá que navegar en la realidad de los mitos sobre los que siempre ha mentido para salvar a su única hija de convertirse en el Sexto Sol Azteca.

Alejandra Pérez González, la directora

Mi amigo el sol fue dirigida por Alejandra Pérez González, artista de storyboard que labora en la industria desde 2015 y que con este proyecto se ha convertido en la primera mexicana en dirigir un largometraje animado.

A lo largo de su carrera ha trabajado en varias producciones tanto en México como de Estados Unidos.

En 2019, Alejandra Pérez es una de las fundadoras de Mujeres en el Mundo de la Animación (MUMA), movimiento sin fines de lucro que se enfoca en dar visibilidad y encontrarles espacios a las mujeres en la industria.

Fotosíntesis Media, el estudio detrás de Mi amigo el sol

Esta nueva película mexicana de animación fue realizada por Fotosíntesis Media, estudio que busca hacer historias con impacto social.

Mike Uriegas, creador del estudio, platicó que pensó en crear un nuevo modelo de negocio “donde las asociaciones civiles no pusieran ni un centavo, pudiéramos sumar a varias y que el producto les funcionara para promover sus esfuerzos y generar fondos”.

Es así como las películas de Fotosíntesis Media se realizan al Eficine, estímulo fiscal que tiene como objetivo apoyar la producción o postproducción de largometrajes.

Hasta ahora, Mike y Fotosíntesis Media han lanzado Un disfraz para Nicolás, protagonizada con un niño con síndrome de Down; El ángel en el reloj, que aborda el tema de las enfermedades terminales, como el cáncer; y Un reino para todos nosotros, sobre desplazamiento forzado, personas refugiadas y explotación de los recursos.

Esta película de animación mexicana es parte de la selección oficial de Largometraje Internacional de Animación del Festival Internacional de Cine en Guadalajara (FICG) 2026.

El estreno

Este se realizará en Jalisco del 17 al 25 de abril y allá será donde tenga su estreno y competirá contra Coração Das Trevas de Rogerio Nunes, The Square de Kim Bo-sol, El tesoro de Barracuda de Adrià Garcia y Your letter de Kim Young-kwan.

Se esperaría que posteriormente tenga su estreno en salas de cine comercial, pero eso podría tomar varios meses si es que antes compite en otros festivales nacionales e internacionales.