Así es ‘Wildwood’, la nueva película stop motion del estudio de ‘Coraline’

Luego de siete años, Laika Studios está de regreso con una poderosa y emotiva nueva película animada en stop motion llamada Wildwood. Este aclamado estudio de animación es mundialmente reconocido por producciones como Coraline y ParaNorman.

Esta nueva historia destaca por la fantasía épica, el arte del stop motion y una emotiva historia sobre el crecimiento personal en conjunto con la introducción de un universo oculto, mágico y peligrosamente vivo que existe más allá del bosque prohibido.

¿De qué trata Wildwood?

La película está basada en la novela homónima de Colin Meloy e ilustrada por Carson Ellis, y transporta al público a un reino secreto situado a las afueras de Portland, donde antiguas facciones enfrentadas, criaturas extraordinarias y fuerzas oscuras conviven dentro de un territorio tan fascinante como peligroso.

La historia sigue a Prue McKeel, una joven de 13 años decidida a rescatar a su hermano menor, después de que es secuestrado y llevado a las profundidades del bosque. Su búsqueda la conduce a Wildwood, un reino encantado habitado por animales parlantes, bandidos místicos y criaturas imposibles.

Lo que comienza como una misión personal pronto se transforma en una aventura de fantasía épica cuando Prue descubre una amenaza capaz de alterar el destino de todo ese mundo oculto. Para salvar a su hermano, deberá unir a las facciones enfrentadas de Wildwood y enfrentarse a fuerzas impulsadas por la pérdida, la ambición y la magia oscura.

La cinta reúne un elenco de voces en inglés encabezado por Carey Mulligan, Mahershala Ali, Peyton Elizabeth Lee, Jacob Tremblay, Awkwafina, Angela Bassett, Jake Johnson, Charlie Day, Amandla Stenberg, Jemaine Clement, Maya Erskine, Tantoo Cardinal, Tom Waits y Richard E. Grant.

¿Cuándo se estrena Wildwood en México?

En Estados Unidos, la película está programada para salir el 23 de octubre. En México, la película será distribuida por Imagem Films MX y hasta ahora también tienen fecha tentativa en octubre.

Wildwood, una escala sin precedentes para Laika

Wildwood es la sexta película en stop motion del estudio y es considerada por Travis Knight, CEO de LAIKA, como el proyecto más ambicioso realizado por la compañía hasta la fecha.

La producción llevó el arte del stop motion a una escala monumental, con 117 sets construidos manualmente, 136 locaciones, 231 marionetas y más de mil 500 días de trabajo en filmación.

El resultado es una experiencia cinematográfica que combina la fantasía mítica, el coming of age y el detalle artesanal característico de Laika en una historia pensada para emocionar a públicos de todas las edades.