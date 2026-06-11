Así se ve Belinda como ‘Carlota’; HBO Max comparte primer vistazo

HBO Max dio un primer vistazo a Belinda caracterizada como Carlota, para la serie basada en la historia de la primera y última Emperatriz que tuvo México en el Siglo 19.

A través de las redes sociales, mostraron algunos de los sets de grabación que fueron usados en la producción de Sony Pictures Entertainment cuyas grabaciones duraron poco más de seis meses y finalizaron hace algunas semanas.

De acuerdo a la información de Sony Pictures, la serie estará conformada de 10 capítulos cuya duración rondará los 45 minutos.

Esta historia dramática está inspirada en la historia de Carlota de Habsburgo, la primera Emperatriz de México.

Esta mostrará su vida más allá de su matrimonio con Maximiliano y cómo es que su historia se complejiza por las tensiones culturales y los movimientos en México.

En esta serie Belinda será Carlota, Jaime Lorente como Maximiliano, Miguel Ángel Silvestre como Alfred Van Der Smissen y Mabel Cadena como Josefa.